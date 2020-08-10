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Вартапетов: «Это наглое убийство самого популярного российского клуба»

сегодня, 09:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал судейский скандал в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

Извините, но опять придётся повторить за классиком русской поэзии: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд». Это не судейские ошибки. Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба.

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cska1948
cska1948
сегодня в 10:26
"...Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба."
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Не в оправдание вчерашнего судейского беспредела, а справедливости ДЛЯ! Когда в начале прошлого сезона судьи, в играх со СпаМом, убивали менее популярные клубы (тот же Сочи),цитата из классики на ум Вартапетову не приходила.
П.С. Хочется ответить Вартапетову и всем почитателям СпаМа поговоркой: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь!"
starche
starche
сегодня в 10:15, ред.
Пустить сопли - это в духе мясных. Один сомнительный пендаль и уже УБИЙСТВО!? А в скольких играх судьи тянули мясо за уши!? Тогда им это нравилось!
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
сегодня в 10:15
Соглашусь с Вартапетовым. Есть в мире справедливость. Год назад в игре Сочи - Спартак судья откровенно засудил сочинцев. Подарил Спартаку 3 очка.
И вот ответка...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:06
Г-н вартапетов, в чём заключается убийство самого "популярного" клуба? В том, что они 70 минут отсиживались в обороне? Или в том, что спартаку не дали пробить левй пенальти к чему вы привыкли всю свою историю?
drug01
drug01
сегодня в 09:55
Столько же всего интересного происходит
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:55
молодец, в 2-х предложениях точно описал картину, да еще в стихах ))
denmig
denmig
сегодня в 09:52
Когда нет совести и чести, вот и идут на преступление!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 09:50
Ничего ты не понимаешь, Сочи великий клуб! Не веришь? У Мамманы спроси!!!

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:48
Когда клубы убивали в матчах со Спартаком это значит нормально, ни каково суда не будет над ними, но как что так всё заговор против Спартака!
Где было это недоразумение Варапетов когда в первом туре минувшего сезона, чуть больше года назад Сочи убили в матче со Спартаком? Где? Мелкие люди, ни чести ни совести!
Ждём ещё заднюю от Федуна, от этого шалабола нашего футбола!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:39
Спартак создан на радость людям.
Одну игру сыграли, а уже как будто целый сезон Дю Солей посмотрели!)))
Illuha
Illuha
сегодня в 09:37
Насчет самого популярного, это давно в прошлом.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:30
Что курил вартапетов, когда Сочи стал самым популярным?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:28
мертвого нельзя убить))))))))))))))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:27
Да Спартак убил великий Романцев.
ArgonS
ArgonS
сегодня в 09:21
Этот клуб сам себя давно убил.
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