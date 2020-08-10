Вартапетов: «Это наглое убийство самого популярного российского клуба»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал судейский скандал в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).
Извините, но опять придётся повторить за классиком русской поэзии: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд». Это не судейские ошибки. Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба.
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Не в оправдание вчерашнего судейского беспредела, а справедливости ДЛЯ! Когда в начале прошлого сезона судьи, в играх со СпаМом, убивали менее популярные клубы (тот же Сочи),цитата из классики на ум Вартапетову не приходила.
П.С. Хочется ответить Вартапетову и всем почитателям СпаМа поговоркой: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь!"
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Не в оправдание вчерашнего судейского беспредела, а справедливости ДЛЯ! Когда в начале прошлого сезона судьи, в играх со СпаМом, убивали менее популярные клубы (тот же Сочи),цитата из классики на ум Вартапетову не приходила.
П.С. Хочется ответить Вартапетову и всем почитателям СпаМа поговоркой: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь!"
И вот ответка...
И вот ответка...
Эммануэль Маммана — о переходе в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»
Эммануэль Маммана — о переходе в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»
Где было это недоразумение Варапетов когда в первом туре минувшего сезона, чуть больше года назад Сочи убили в матче со Спартаком? Где? Мелкие люди, ни чести ни совести!
Ждём ещё заднюю от Федуна, от этого шалабола нашего футбола!!!
Где было это недоразумение Варапетов когда в первом туре минувшего сезона, чуть больше года назад Сочи убили в матче со Спартаком? Где? Мелкие люди, ни чести ни совести!
Ждём ещё заднюю от Федуна, от этого шалабола нашего футбола!!!
Одну игру сыграли, а уже как будто целый сезон Дю Солей посмотрели!)))
Одну игру сыграли, а уже как будто целый сезон Дю Солей посмотрели!)))