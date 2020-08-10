Вартапетов: «Это наглое убийство самого популярного российского клуба»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал судейский скандал в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

Извините, но опять придётся повторить за классиком русской поэзии: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд». Это не судейские ошибки. Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба.