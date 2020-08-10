Агент Бекао: «У нас нет предложений от ЦСКА»

Фернандо Тершейро, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, прокомментировал слухи о том, что бразилец может перейти в ЦСКА.
Бекао не играл в последнем матче по решению тренерского штаба «Удинезе». Родриго получил отдых. В этом нет проблемы, клуб просто сделал выбор в пользу других футболистов, предоставив им игровую практику.
С переходом Бекао в ЦСКА или куда-либо еще это никак не связано. Не знаю, что скажет на этот счет руководство «Удинезе», но наше агентство не получало предложения от ЦСКА по Родриго.