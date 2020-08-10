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Агент Бекао: «У нас нет предложений от ЦСКА»

сегодня, 19:29

Фернандо Тершейро, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, прокомментировал слухи о том, что бразилец может перейти в ЦСКА.

Бекао не играл в последнем матче по решению тренерского штаба «Удинезе». Родриго получил отдых. В этом нет проблемы, клуб просто сделал выбор в пользу других футболистов, предоставив им игровую практику.

С переходом Бекао в ЦСКА или куда-либо еще это никак не связано. Не знаю, что скажет на этот счет руководство «Удинезе», но наше агентство не получало предложения от ЦСКА по Родриго.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:06
А хоцца???Пицца надоела?
ДСА
ДСА
сегодня в 20:04
Вот пусть в Удинезе и сидит.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:00
ЦСКА не тот клуб, который делает предложение ДВАЖДЫ!
bratskij
bratskij
сегодня в 19:58
Цену себе не набивайте. Нехрен вам тут делать вообще.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:51
и не будет))или с памятью проблемы?)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:39
Он сам свою судьбу решил.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:30
Понятно. Удачи где играет.
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