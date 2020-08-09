Семь веских причин для трансфера Роналду в ПСЖ

1596983405

вчера, 17:30

«Соккер.ру» отмечает, что не только «Ювентусу» и ПСЖ может быть выгоден переход Криштиану, но и самому футболисту.

В Лиге 1 легче забивать мячи

Справляются все. Ибрагимович в зрелом возрасте улучшил результативность именно после переезда во Францию, хотя швед Серии А не боится (как и Роналду). Юный Мбаппе много раз отличился – уже 80 голов в лиге, а в футболе недавно. В Италии все-таки опека защитников круче. И поскольку только Роналду знает, насколько непросто ему дались рекордные голевые показатели в «Ювентусе», то Криштиану может улыбаться, но понимать: если не переберется в Лигу 1, то еще один такой сложный сезон тело не выдержит. Кто смотрел много матчей «Ювентуса», тот знает – португалец играл через силу, с усилием. И команда с ним стала примитивнее, осталось два героя – Дибала или Роналду.

Шейхи могут позволить трансфер

«Манчестер Юнайтед» не купит Роналду – экономически невыгодно менять молодежный курс. А больше и нет вариантов, если не считать возвращение в «Реал». Но в Мадриде на руках носить не станут, если не получится вернуться с серией голов. А в Париже – будут. Тем более, шейхи могут позволить себе трансфер Роналду. Им даже не надо нарушать правила УЕФА . Достаточно продать Неймара в «Барселону» — а трансфер Лаутаро застопорился, французы явно ждут решения Роналду на переговорах. Месси хочет вернуть друга в состав, а Тухель согласится на рокировку Неймара на Роналду.

Икарди, Неймар, Мбаппе и Ди Мария

Бернардески, Дибала и Игуаин сыграли против «Лиона» почти хорошо, но недостаточно круто, чтобы пройти седьмую команду Франции. Конечно, атака ПСЖ без Килиана тоже не всегда выносит «ткачей», но Икарди и Мбаппе – перспективные напарники, а Ди Мария – бывалый, Роналду с ним играл в «Реале», знает возможности. Добавляем вероятность оставить еще и Неймара – португалец может играть в паре форвардов с Мбаппе, а бразилец и Ди Мария выйдут по флангам. Получаем интересный для Криштиану проект.

ПСЖ нужна приманка в виде Роналду

Алькантара побежит в ПСЖ на второй день после оглашения о трансфере Роналду – откажет «Ливерпулю», куда хочет перейти, выберет Париж. Крутые центральные защитники (вроде Кулибали) охотнее согласятся на игру за французский клуб, если там к Неймару и Мбаппе добавится целый Роналду. Любые вратари (вроде Доннаруммы), крайние защитники или хавбеки охотнее идут в команду, где если Криштиану или Лионель.

Пирло нужно строить свою команду

Андреа может протянуть год на горбу Криштиану. Роналду снова забьет много мячей за «Ювентус», играя спорно – не вписался в команду, нет синхронности и темпа. Выиграют Скудетто, которое отчасти подарят конкуренты. Но в Лиге чемпионов Пирло будет сложно победить, поскольку его команда не готова. И в коллективе есть те, для кого Андре — не Мистер. Буффону хватит такта не портить карьеру давнему другу, а вот хватит ли кротости Роналду? Зидана уважал, но поступал так не со всеми тренерами. Если трансфер в ПСЖ сорвется, то Андреа и Криштиану сыграют роль влюбленных в футбол «Ювентуса». Но очевидно, что Пирло нужно думать о будущем команды, а не жить прошлым. Роналду – ценный чемпион, но нравится ли ему в «Ювентусе»?

Роналду не нравятся вылеты из ЛЧ

С «Реалом» Криштиану уже столько раз покидал плей-офф турнира, что ему не хочется на старости переживать унизительные влеты от «Аякса» или «Лиона» — не таких соперников, от которых обычно вылетает тот же ПСЖ . Посмотрим, как парижане выступят в части сетки, где есть «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта» — команды, которые в этом сезоне проиграли достаточно матчей, чтобы уважать их, но не бояться. Но если Тухель будет в финале Лиги чемпионов, то это станет дополнительным фактором для Роналду. Или перейти в состав новой лучшей команды Европы — ПСЖ , или прийти, чтобы помочь Мбаппе привезти ЛЧ в Париж через год.

Криштиану обожает большие деньги

У Роналду впечатляющий автопарк, столько рекламных контрактов и такие амбиции в плане развития собственного бизнеса – а пока все попытки неудачные, что нужен клуб, что будет платить нереально много годами. Контракт с «Ювентусом» до 2022-го, но если ПСЖ выдаст соглашение на четыре сезона – Мендеш убедит клиента и давнего знакомого взять миллионы шейхов. А те могут себе позволить траты, поскольку катарцы, которые близки с главой УЕФА , вряд ли боятся наказания и дисквалификации (после победы «Манчестер Сити» в суде).

«Ювентус» не может позволить себе купить Мбаппе, а у ПСЖ он уже есть. «Ювентус» назначил тренера без опыта – не факт, что Роналду одобрил эту ставку, возможно, ждал Почеттино. У «Ювентуса» сложнее конкуренты в Серии А, чем у ПСЖ – в Лиге 1. В одном конкретно взятом матче «Лион» может встать стеной, но средний французский клуб не остановит Роналду. Для Криштиану переезд во Францию, особенно приуроченный к вылету «Ювентуса» от тамошнего клуба, будет выгодным шагом. Семья поживет в окрестностях Парижа, Роналду соберет 30 голов в Лиге 1, а ПСЖ является и останется фаворитом Лиги чемпионов.

Даже «Ювентус», у которого есть финансовые проблемы, выгодное расставание с Роналду может развернуть в свою пользу. Криштиану доказал, что крутой, но в этом никто не сомневался. А стал ли счастливым в Турине на футбольном поле? Если нет, то продолжит поиски, ПСЖ – самый верный пункт назначения. В «Реале» будет сложнее, там фанаты капризнее, а шейхи с радостью примут Роналду. И раньше говорили, что информация о переговорах Мендеша и шейхов – правда, ведь могли обсуждать возможный трансфер, сейчас после слов Аньелли ничего не изменилось.

«Ювентус» не против сохранить Роналду, но одновременно понимают – форварду скоро 35 лет, если перестраивать команду, где 13-ти игрокам до конца года будет больше тридцати, то расставания с Криштиану не избежать. Если ПСЖ и Мендеш не договорятся, то Криштиану останется в «Ювентусе», тут все просто. Но если французы дадут много денег, то Мбаппе и Роналду сыграют вместе. Если бы «Ювентус» добился успеха в Лиге чемпионов – португалец остался. Но вылетели, Криштиану был недоволен Сарри, может только догадываться, хорош ли тренер Пирло, в Турине нападающего мало что держит. ПСЖ тоже не короли Лиги чемпионов, но в Париже много денег и более звездные напарники в атаке – Ди Мария, Икарди, Неймар и Мбаппе.