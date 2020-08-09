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Защитник СПАЛа Фарес может перейти в «Лацио»

сегодня, 15:45

Защитник СПАЛа Мохаммед Фарес может продолжить карьеру в «Лацио».

Как сообщается, главный тренер римского клуба Симоне Индзаги считает, что алжирский футболист идеально впишется в его игровую схему 3-5-2.

Вопрос перехода игрока заключается в сумме трансфера. «Лацио» предлагает за Фареса 7 млн евро (плюс бонусы), а СПАЛ намерен выручить за своего защитника 10 млн евро.

Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересован «Кальяри».

В минувшем сезоне Серии А Фарес провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее на игрока претендовали «Торино» и «Фиорентина».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:51
Вроде вылетел, а теперь вроде и в Лигу Чемпионов попал.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:50
Значит нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:46
На повышение пойдет...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:46
Симоне подбирает под себя
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