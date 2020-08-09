Защитник СПАЛа Фарес может перейти в «Лацио»

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сегодня, 15:45

Защитник СПАЛа может продолжить карьеру в «Лацио».

Как сообщается, главный тренер римского клуба считает, что алжирский футболист идеально впишется в его игровую схему 3-5-2.

Вопрос перехода игрока заключается в сумме трансфера. «Лацио» предлагает за Фареса 7 млн евро (плюс бонусы), а СПАЛ намерен выручить за своего защитника 10 млн евро.

Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересован «Кальяри».

В минувшем сезоне Серии А Фарес провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее на игрока претендовали «Торино» и «Фиорентина».