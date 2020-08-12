«Уотфорд» требует у «Ливерпуля» 40 млн фунтов за Сарра

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр хочет перейти в «Ливерпуль».
Как сообщается, игрок рассказал в интервью, что желает выступать за команду Юргена Клоппа. Однако сенегалец добавил, что будет рад остаться в «Уотфорде», несмотря на то, что «шершни» вылетели в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.
Отмечается, что «Уотфорд» готов отпустить своего футболиста только за 40 млн фунтов стерлингов.
В завершившемся сезоне АПЛ хавбек «шершней» провёл 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.