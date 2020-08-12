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«Уотфорд» требует у «Ливерпуля» 40 млн фунтов за Сарра

12 августа 2020, 21:37

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр хочет перейти в «Ливерпуль».

Как сообщается, игрок рассказал в интервью, что желает выступать за команду Юргена Клоппа. Однако сенегалец добавил, что будет рад остаться в «Уотфорде», несмотря на то, что «шершни» вылетели в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Отмечается, что «Уотфорд» готов отпустить своего футболиста только за 40 млн фунтов стерлингов.

В завершившемся сезоне АПЛ хавбек «шершней» провёл 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 августа 2020 в 15:13
просят 40 за 30 в припрыжку отдадут.
galem72
galem72
13 августа 2020 в 11:52
Чушь! Из Ч.шипа брать ноунейма за 40? Я понимаю, если б Лоси в АПЛ остались и им нужна была адекватная замена своему основнику. Но тут... Не более, чем утки, летящие в открытую трансферную форточку.
Dudikoff
Dudikoff
13 августа 2020 в 05:08
Таких Клопп за 10 покупает. За 40 это вам ниже по таблице на две строки
shlifen
shlifen
12 августа 2020 в 23:00, ред.
Ох уж эти "английские наценки" на игроков... Когда игрок по трансфермаркту стоил 25 млн евро, а вылетевшая из АПЛ команда запрашивает за него 45... Хотя хозяин - барин =)
Hoyar
Hoyar
12 августа 2020 в 22:37
Не думаю, что Ливерпуль даст больше 20.)
Leha-ha50
Leha-ha50
12 августа 2020 в 21:39
Проси больше , получишь сколько хочешь.
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