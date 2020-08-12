«Уотфорд» требует у «Ливерпуля» 40 млн фунтов за Сарра

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12 августа 2020, 21:37

Полузащитник «Уотфорда» хочет перейти в «Ливерпуль».

Как сообщается, игрок рассказал в интервью, что желает выступать за команду . Однако сенегалец добавил, что будет рад остаться в «Уотфорде», несмотря на то, что «шершни» вылетели в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Отмечается, что «Уотфорд» готов отпустить своего футболиста только за 40 млн фунтов стерлингов.