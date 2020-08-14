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Шмурнов извинился за свои слова во время матча «Спартак» — «Сочи»

14 августа 2020, 12:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футбольный комментатор Александр Шмурнов выступил с извинениями после своих эмоций во время матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

В то воскресенье после матча «Спартак» — «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. С формулировками — не всё. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. Реакции на этот матч были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства «Матч ТВ», — больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

Коллеги по «Матч ТВ» — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
14 августа 2020 в 20:45
    starche
    starche
    14 августа 2020 в 18:39
    Его хамское поведение просто шокировало.
    stanichnik
    stanichnik ответ Супервайзер (раскрыть)
    14 августа 2020 в 16:35
    Доброго Здоровья Николай!
    Услыште меня пожалуйста! Каждый человек имеет право на своё мнение, я это даже не оспариваю. Я повторюсь, он, как частное лицо может его высказывать где угодно: на форумах, в аналитических программах на том же Матч-ТВ, но не как комментатор, освещающий футбольный матч от имени спортивной редакции канала.
    stanichnik
    stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
    14 августа 2020 в 16:28, ред.
    Доброго Здоровья СораДник!
    Руководство канала временно отправило Шмурнова в отпуск , чтобы подумал и отрёкся от своих убеждений. Ему, как беспринципному человеку, правда хватило на это пару дней, а Геннадия Сергеевича остался верен своим взглядам и убеждениям, за что окончательно лишился возможности комментировать футбольные матчи уже почти три года. Но это тем не менее не помешало ему заниматься и дальше своим любимым делом на телевидении в том числе и на федеральном.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ stanichnik (раскрыть)
    14 августа 2020 в 16:12
    По-твоему, любой, кто не куплен Газпрёмом, не имеет права на собственное мнение?
    Оригинально? Да нет, стало обыденностью.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Evilhuman (раскрыть)
    14 августа 2020 в 16:09
      Dinamo
      Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
      14 августа 2020 в 16:06
      А вот Орлова долго не отлучали. Мало того, что он нёс бред и нагло топил за одну команду, так его ещё ставили комментировать матчи только этого клуба на федеральном канале.
      stanichnik
      stanichnik
      14 августа 2020 в 15:21
      Отлучение Шмурнова от микрофона это посыл всем комментаторам, работающим на Матч-ТВ более профессионально подходить к своим прямым обязанностям по освещению событий, происходящих на поле во время спортивных состязаний. Выносить оценку, высказывать своё мнение и давать предложения Шмурнов мог в аналитических программах или на форумах, на худой конец на спартаковском канале, но ни как не во время репортажа на федеральном канале. В той телетрансляции он грубо нарушил правило требующего беспристрастно и нейтрально комментировать действия всех участников игры, включая футболистов и судей. Следующими отлучёнными от репортёрской деятельности могут оказаться Генич и Черданцев стиль и специфика работы которых мало чем отличается от Шмурнова.
      Evilhuman
      Evilhuman
      14 августа 2020 в 14:05
      Этот односторонний мясной поклонник, слишком известен своей предвзятостью, чтобы его вообще всерьез воспринимать
      112910415
      112910415
      14 августа 2020 в 13:58
      как в гражданскую войну - пуля прилетит с любой стороны
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ mihaluch (раскрыть)
      14 августа 2020 в 13:54
      Нет ,не только Спартак ,а ещё Рубин ,оказывается ! Остальные такому судейству просто рады до усра....ки ! Пока рады ,пока самих не задело ! Ну-ну ! Подождём немного и вы заверещите ! Только потом поддержки от нас не ждите ! Смеётся хорошо тот ,кто смеётся последним ! )
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      14 августа 2020 в 13:48
      За ПРАВДУ не надо извиняться ! А то ,что касается судейства , говорить ,что оно с этого момента изменится в лучшую сторону - чушь собачья ! Надо менять весь судейский корпус к чертям !
      Анд-м
      Анд-м
      14 августа 2020 в 13:02
      Шмурнов проспартаковский комментатор. Всегда заданию включает при возможности)
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 августа 2020 в 12:45
      слабак!! слился как и федун)))
      oFANATo
      oFANATo ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
      14 августа 2020 в 12:43
      Давно пора было его убирать из эфира, как и Гену Орлова.
      Комментатор во время матча не должен показывать на всю страну за кого болеет.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
      14 августа 2020 в 12:42
      На газпромовском канале? Ну-ну)
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      14 августа 2020 в 12:29
      Самое смешное в этой ситуации то, что кто создал данный бедлам в рос футболе, до сих пор на своих местах.А тот кто возмущался данной не справедливостью, теперь должен извинения приносить.Это не футбол.Это зазеркалье какое то.
      mihaluch
      mihaluch
      14 августа 2020 в 12:22
      Как будто бы в лиге один Спартак играет.
      d_fincher
      d_fincher
      14 августа 2020 в 12:20, ред.
      У нас на глазах человека унижают за то, что сказал правду - а мы ничего, мы делаем вид, что всё нормально. Какая мерзость. Надеюсь, фанаты Зенита довольны собой.
      drug01
      drug01
      14 августа 2020 в 12:06
      Так больше не буду
      Гость
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