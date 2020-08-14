Шмурнов извинился за свои слова во время матча «Спартак» — «Сочи»

Футбольный комментатор выступил с извинениями после своих эмоций во время матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

В то воскресенье после матча «Спартак» — «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. С формулировками — не всё. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. Реакции на этот матч были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства «Матч ТВ», — больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

Коллеги по «Матч ТВ» — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!