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Сёмин: «За полтора года хоть копейка в „Локомотив“ привлечена?»

14 августа 2020, 11:47

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал руководство «железнодорожников».

Никогда не говорил плохого в адрес клуба, потому что это мой дом. А вот в отношении отдельных людей — да, могу сказать. Посмотрите, Березуцкие вернулись в ЦСКА, возглавили спортивный департамент. Это продолжение традиций, праздник для людей, они же свои. А у нас кто пришел? Лосюк. Локомотивские заслужили меньше, чем армейские? Нет. Но кто из своих пришел в клуб? Никто. Вот на это хорошо бы болельщикам ответить, хоть изнутри лодки, хоть снаружи. И тогда они, может, поймут и простят, хотя я в этом очень сомневаюсь.

Сколько гендиректор в должности? Больше полутора лет. За это время хоть копейка в клуб привлечена? У ЦСКА появились Усманов, ВЭБ — кто у «Локомотива»? Расскажите, почему, а не прячьтесь за спинами футболистов. Вы в долгу перед людьми, которые приходят на стадион.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
14 августа 2020 в 20:47
Палыча респект, но зря он лодку раскачивает, Локо так в спартак превратится
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 августа 2020 в 17:34
Палыч молодцом! Так их, болезных! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
нефтегаз
нефтегаз
14 августа 2020 в 16:38
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    14 августа 2020 в 12:33
    Все правильно сказал Палыч.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    14 августа 2020 в 12:09
    У Кикнадзе своя политика, Миранчука продать, а на его место поставить Рыбчинского или Жалолиддинова, потом Баринова продать, а на его место Магкеева. Вот и деньги будут, а чтоб привлекать спонсоров, так это работать надо. Самое печальное, что результат еще будет какое-то время, он еще много действий успеет совершить за это время, а после него будет выжженная земля, он из Локомотива сделает Спартак и 10 лет без трофеев, пока Семин не реанимирует снова, но он не вечен...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 августа 2020 в 11:51
    Палыч жжет!!! Но ему можно, он эту кухню знает изнутри, сам там варился.
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