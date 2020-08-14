Сёмин: «За полтора года хоть копейка в „Локомотив“ привлечена?»

Бывший наставник «Локомотива» раскритиковал руководство «железнодорожников».

Никогда не говорил плохого в адрес клуба, потому что это мой дом. А вот в отношении отдельных людей — да, могу сказать. Посмотрите, Березуцкие вернулись в ЦСКА , возглавили спортивный департамент. Это продолжение традиций, праздник для людей, они же свои. А у нас кто пришел? Лосюк. Локомотивские заслужили меньше, чем армейские? Нет. Но кто из своих пришел в клуб? Никто. Вот на это хорошо бы болельщикам ответить, хоть изнутри лодки, хоть снаружи. И тогда они, может, поймут и простят, хотя я в этом очень сомневаюсь.