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Газизов: «Разговоры о связи „Уфы“ и „Спартака“ наносят репутационный ущерб»

20 августа 2020, 18:01
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о высказываниях экспертов и журналистов об «особых отношениях» московского клуба с «Уфой».

Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы. Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения Комиссии по этике РФС, так как наносят репутационный ущерб клубам, а также оскорбляют команды и болельщиков. И если ранее возможно были прецеденты договорных отношений между клубами, то «Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
20 августа 2020 в 20:07
    старина
    старина
    20 августа 2020 в 19:57
    невозможно нанести репутационный ущерб лиге,где господствует газпрем,главный шейх которого недавно обнулил свои сроки
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 августа 2020 в 19:42
    Следуя логике Шамильки, если бы Спартак выиграл ущерб был бы просто огромным???
    denmig
    denmig
    20 августа 2020 в 19:41
    Урал Лока 1-1 --- фарм клуп!
    Уфа --- 1-1 фарм клуп!
    Динамо Ростов 2-0 Ростов фарм клуп!
    Что за идиотизм!???
    И кто там привык говорить, что матчи соча-зенит это на классе выигрыши!?? Может успокоиться пора?
    А то точно будем продолжать с сочей! Фарм клуп дюк и ко номер 1!
    Знатог
    Знатог
    20 августа 2020 в 19:39
    В общем, в матче Уфа-Спартак любой результат подозрителен....
    makkie
    makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
    20 августа 2020 в 19:20
    А что Газизов должен был сделать, если в регламенте об этом сказано?
    makkie
    makkie
    20 августа 2020 в 19:19
    Вряд ли идиотам можно что-то доказать, лишь опустишься до их уровня.

    Спартак играл и будет играть честно.
    Для остальных есть Сочи, Оренбурги и Уралы... ну вы поняли)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    20 августа 2020 в 19:19
    А, что с твоими акциями фк "Уфа"? Думаешь переписал на родственника и всё тут?
    А переписал только из-за того, что нельзя иметь клуб и работать в другом. Отмываться ещё долго придётся!
    UDAV1266
    UDAV1266
    20 августа 2020 в 19:12
    он сам забыл что говорил склероз
    За адекватность
    За адекватность
    20 августа 2020 в 18:51
    А бы что. Интересно будет услышать реакцию представителей СМИ, высказывания которых захотят рассмотреть на этом очень нужном комитете.У нас что РФС контролирует СМИ? Смотрите как бы Вас СМИ за такие предложения не разнесли в пух и прах. Если есть претензии добро пожаловать в суд, но никак не на комиссию по этике РФС. Меньше педалируйте данную тему. А то одни разговоры, мы доказали, и мы доказали. А если бы "Уфа" проиграла, то все, понурив голову обе стороны признали, что СМИ правы? Или бы говорили, что просто были сильнее и победили, или слабее и проиграли? Никто никому ничего не должен доказывать. Единственные, кому что-то должны игроки и клубы доказывать своей игрой, так это свои болельщики. Как обычно личное мнение. На репрезентативность не претендую.
    cska1948
    cska1948
    20 августа 2020 в 18:21
    "...Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения Комиссии по этике РФС..."
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    Хотелось бы узнать, как Комиссия по этике РФС сможет запретить соккерчанам высказываться на сей счёт.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
    20 августа 2020 в 18:18
    Он просто хотел сказать, что опустить ниже репутацию Спартака невозможно.
    beefs
    beefs
    20 августа 2020 в 18:09
    дурдом, сам признался что раньше было, а теперь нет, ха, ха, ха...
    mihaluch
    mihaluch
    20 августа 2020 в 18:04
    У них нет ни какой договорённости ничья будет.
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