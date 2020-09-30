Кирьяков: «„Краснодар“ сейчас одна из наших главных надежд»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар». Первая встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:1.

«Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках. Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас ещё не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов.