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Кирьяков: «„Краснодар“ сейчас одна из наших главных надежд»

30 сентября 2020, 03:45
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар». Первая встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:1.

«Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках. Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас ещё не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

Мыслями о грядущем поединке также поделился наставник ПАОКа Абел Феррейра.

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Все комментарии
galem72
galem72
30 сентября в 11:36
"...у нас ещё не скоро появится шанс увидеть сразу 3 российских команды в групповом этапе ЛЧ.."

И что это даёт на международной арене? Это какие-то достижение, имидж или престиж?
В ЛЧ важно не количество, а качество!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
30 сентября в 06:55
Зачем тешить себя иллюзиями?
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 06:18
Остальные либо вылетели, либо напрямую в группы попали.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 03:59
на сегодня жалко выглядит наша главная надежда))))))))
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 03:56
Краснодару придется очень постараться, чтобы пройти дальше.
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