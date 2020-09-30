«Спартак» не может договориться с «Фламенго» о продлении аренды Роши

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30 сентября 2020, 11:36

«Фламенго» планирует продлить аренду форварда «Спартака» .

Бразильский клуб хотел бы оставить у себя 24-летнего игрока не до конца 2020 года, как и планировалось по контракту, а до 24 февраля 2021 года, поскольку из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится на три месяца позже.

Этот вариант не устраивает «Спартак», ведь тогда москвичи могут не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата России. Клубы продолжают переговоры.