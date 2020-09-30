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«Спартак» не может договориться с «Фламенго» о продлении аренды Роши

30 сентября 2020, 11:36

«Фламенго» планирует продлить аренду форварда «Спартака» Педро Роши.

Бразильский клуб хотел бы оставить у себя 24-летнего игрока не до конца 2020 года, как и планировалось по контракту, а до 24 февраля 2021 года, поскольку из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится на три месяца позже.

Этот вариант не устраивает «Спартак», ведь тогда москвичи могут не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата России. Клубы продолжают переговоры.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
30 сентября в 22:59
Ни секунды еще не сыграл - удивительно. А ведь и за него и за Гаича немалые деньги отдали. За Гаичем вообще все лето гонялись , а что в итоге - лавка. Зато "забивной" Чалов регулярно играет. А ведь на лавке еще и Витин земляк Шкурин сидит, зачем парня брали???
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября в 17:10, ред.
А эти все рассчитывают на своего Педриту) Ну да, это же восходящая звезда, пусть ему уже 24 года!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 17:02
На лавке сидит ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 сентября в 16:28
Леня , как же тебя на.....
По Педро...Делать выводы надо....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
30 сентября в 16:07
Фукс??? У нас Щенников, Марадишвили , Кучаев сидели плотно на лавке, а стали играть благодаря Игнашевичу, ведь это он поставил их в основу, пока Витя на Родине прохлаждался.
А тут Фукс??? Нафига он Вите нужен , когда есть Карпов с Васиным.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
30 сентября в 16:03
Ну и отпустили бы , чего резину тянут???
makkie
makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 13:22
Роша получает деньги от Спартака фактически ни за что.
Пользы от него - как от козла молока.
Проще разорвать контракт, а не мучить себя и парня.
Всё равно бразильцы реальные деньги не дадут за него, а будут пытаться в аренду взять.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
30 сентября в 13:21
Да ну на х. ,лучше пристрелить ,что б не мучился ! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 13:19
Никто ответить мне не может - а где Фукс ? Что с ним не так ?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
30 сентября в 13:00
Вполне допускаю такой вариант, с нашим Витей - это вполне возможно. Скольких замариновал пока рулит уже сразу и не сосчитаешь.
makkie
makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 12:44
Смотрите, как бы вам не пришлось искать варианты для Гайча.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 12:34
Бедный и неприкаянный Педро. Неприятно парню находиться в подвешенном состоянии.
starche
starche
30 сентября в 12:20
Пусть Федя раскошелится.
pomor45
pomor45
30 сентября в 12:18
Чемодан без ручки: и нести трудно и выбросить жалко.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
30 сентября в 12:16
А на какой позиции хотят использовать Рошу в Спартаке? в нападении мест нет, менять схему под Рошу Тедеско не станет. неужели бразильца сложно продать в один из европейских чемпионатов ляма за 3 - 4? да все знают, что летели тогда за Луаном ( кстати где он сейчас? похоже такой же кот в мешке) а привезли Рошу, пора признаться о сделанной ошибке и попробовать продать его хотя бы для того, чтобы не платить большую зарплату нападающему. P.S Роша не плохой игрок, но в Спартаке он явно не адаптировался, сейчас он вернулся в Бразилию. то что он заиграет у нас шансы почти нулевые, снова дипрессия и нытьё про тоску по родине начнётся...продавать однозначно!!!
makkie
makkie
30 сентября в 12:01
Отдайте его бесплатно уже, неликвид же!
Константин Белых
Константин Белых
30 сентября в 11:59
А на кой он спартаку если есть 4 приличных напа и Глушенков к весне выздоровеет? Для мебели что ли?
ошалевший
ошалевший ответ ДСА (раскрыть)
30 сентября в 11:52
почему? фламенго около ляма заплатил за годичную аренду
kotmyshka
kotmyshka
30 сентября в 11:50
А так ли он нужен Спартаку?
drug01
drug01
30 сентября в 11:48
Надо решать скорей
particular
particular
30 сентября в 11:41
Бразильский клуб арендует бразильца в российском клубе - звучит гордо и почётно, но по факту бесперспективно и тупикОво...
ДСА
ДСА
30 сентября в 11:38
Зарплату все равно ему Спартак платит.
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