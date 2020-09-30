«Спартак» не может договориться с «Фламенго» о продлении аренды Роши

«Фламенго» планирует продлить аренду форварда «Спартака» Педро Роши.
Бразильский клуб хотел бы оставить у себя 24-летнего игрока не до конца 2020 года, как и планировалось по контракту, а до 24 февраля 2021 года, поскольку из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится на три месяца позже.
Этот вариант не устраивает «Спартак», ведь тогда москвичи могут не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата России. Клубы продолжают переговоры.
По Педро...Делать выводы надо....
По Педро...Делать выводы надо....
А тут Фукс??? Нафига он Вите нужен , когда есть Карпов с Васиным.
А тут Фукс??? Нафига он Вите нужен , когда есть Карпов с Васиным.
Пользы от него - как от козла молока.
Проще разорвать контракт, а не мучить себя и парня.
Всё равно бразильцы реальные деньги не дадут за него, а будут пытаться в аренду взять.
Пользы от него - как от козла молока.
Проще разорвать контракт, а не мучить себя и парня.
Всё равно бразильцы реальные деньги не дадут за него, а будут пытаться в аренду взять.