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Гильерме: «Русские во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть»

30 сентября 2020, 13:39

Вратарь «Локомотива» Гильерме сравнил жителей России и Бразилии.

Главная вещь, которую я понял за 13 лет в России? Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь.

Что бы я изменил в бразильцах? Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

Что посоветую человеку, который в первый раз приехал в Бразилию? Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь. Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и – главное – позаботиться о безопасности.

Недавно Гильерме вспомнил свой переход в стан «железнодорожников» в 2007 году.

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pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 сентября в 21:47
И обманул, ведь, значит гражданство получил по праву.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
30 сентября в 20:59
Тупейший кликбейтовый заголовок. Выглядит, как камень в русский огород, хотя текст совсем о другом.
Союзник противников
Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
30 сентября в 19:12
...и половина "разгневанных писателей" даже прочитать не удосужились."Время лживых заголовков".
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
30 сентября в 19:10
Ну и он,катарский служка.
cska1948
cska1948 ответ Qatar Airways (раскрыть)
30 сентября в 18:49
Третья группа это Навальный со своими навальнятами, Гозман, Явлинский?
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября в 17:09
Вот ты и понял фишку русской души) Может поэтому Черчесов по - прежнему в него верит? Кто знает, кто знает!
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 16:46
    romario 94
    romario 94
    30 сентября в 15:23
    Дно днищенское...
    Союзник противников
    Союзник противников
    30 сентября в 15:18
    Редактор,а в тексте несколько иное,чем в убийственном заголовке.Расчёт простой:Реакция большинства на заголовок,а не текст.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    30 сентября в 15:06
    Русские делятся на три группы, две примерно равные по численности - одни те, о ком говорит Гильерме, вторые те, кого первые оболванивают и убеждают раз за разом выбирать стабильность, ради собственно простоты облегчения их карманов. А третья группа малочисленная, человек разумный, которого первые считают врагами народа и всячески пытаются от них избавиться, а вторые считают из засланными агентами Госдепа для раскачивания лодки.
    Faustello
    Faustello
    30 сентября в 15:06
    Очконавт жжет)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    30 сентября в 15:05
    На самом деле он сказал чистую правду, почему обе страны на своих континентах одни из самых кризисных - потому что в первую очередь ассоциируются со словом "коррупция")
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    30 сентября в 14:55, ред.
    Тест перед получением гражданства РФ......

    Вопрос: Почему Вы решили сменить гражданство ?
    Гильерме: «Русские во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть, это моё»
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    30 сентября в 14:51
    Я не знаю, насколько корректно с точки зрения журналистики не только вырвать фразу из контекста, но вдобавок переделать ее, а потом вставить в заголовок.

    Ведь по факту дословно именно фразы в заголовке Гильерме не говорил.

    Я думаю, некоторым журналистам стоит все-таки придерживаться каких-то представлений о порядочности.
    Добряк
    Добряк
    30 сентября в 14:48
    Банана-мама...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    30 сентября в 14:29
      311
      311
      30 сентября в 14:25
      Пытаются наживиться только оттого, что у тебя водятся денежки! И нация тут не причем!)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      30 сентября в 14:24
      Вот он, новоиспеченный россиянин.
      Понял всю суть, делает "рекламу" россиян как хитрованов. Надо еще неграм дать гражданство, они с Африкой сравнят.
      Куда катится наш футбол. .
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
      30 сентября в 14:08
      Короче 3й мир, в Бразилии хотя бы половина негров. Спасибо, жлобьё)
      kastites
      kastites
      30 сентября в 13:57
      Это кстати многие иностранцы говорят и бывшие жители СССР и России
      Что в России куда не обратись кругом одни жулики и бандиты
      drug01
      drug01
      30 сентября в 13:52
      Таких надо убирать из сборной....
      STVA 1
      STVA 1
      30 сентября в 13:47
      Классно переделали в заголовке слова Гили!
      Сказал то он :русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.
      mihaluch
      mihaluch
      30 сентября в 13:46
      Точно и верно подмечено.
      ДСА
      ДСА
      30 сентября в 13:45
      Не зачем было ему платить большую зарплату, понял бы тогда кто ищет выгоду.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      30 сентября в 13:45
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