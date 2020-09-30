Гильерме: «Русские во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть»

Вратарь «Локомотива» Гильерме сравнил жителей России и Бразилии.

Главная вещь, которую я понял за 13 лет в России? Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь.

Что бы я изменил в бразильцах? Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

Что посоветую человеку, который в первый раз приехал в Бразилию? Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь. Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и – главное – позаботиться о безопасности.