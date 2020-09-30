Вратарь «Локомотива» Гильерме сравнил жителей России и Бразилии.
Главная вещь, которую я понял за 13 лет в России? Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь.
Что бы я изменил в бразильцах? Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.
Что посоветую человеку, который в первый раз приехал в Бразилию? Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь. Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и – главное – позаботиться о безопасности.
Недавно Гильерме вспомнил свой переход в стан «железнодорожников» в 2007 году.
Вопрос: Почему Вы решили сменить гражданство ?
Гильерме: «Русские во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть, это моё»
Вопрос: Почему Вы решили сменить гражданство ?
Гильерме: «Русские во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть, это моё»
Ведь по факту дословно именно фразы в заголовке Гильерме не говорил.
Я думаю, некоторым журналистам стоит все-таки придерживаться каких-то представлений о порядочности.
Ведь по факту дословно именно фразы в заголовке Гильерме не говорил.
Я думаю, некоторым журналистам стоит все-таки придерживаться каких-то представлений о порядочности.
Понял всю суть, делает "рекламу" россиян как хитрованов. Надо еще неграм дать гражданство, они с Африкой сравнят.
Куда катится наш футбол. .
Понял всю суть, делает "рекламу" россиян как хитрованов. Надо еще неграм дать гражданство, они с Африкой сравнят.
Куда катится наш футбол. .
Что в России куда не обратись кругом одни жулики и бандиты
Что в России куда не обратись кругом одни жулики и бандиты
Сказал то он :русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.
Сказал то он :русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.