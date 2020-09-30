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«Химки» — о Глушакове: «Переговоры продвигаются в положительном ключе»

30 сентября 2020, 13:07

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Глушакова в подмосковный клуб.

Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе.

У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем. Могу сказать, что у нас еще будет усиление, до конца трансферного окна.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
30 сентября в 15:07
Вы не можете нанять этого героя, до возведения баньки осталось 3 хода!
гы гы гы
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
30 сентября в 14:42
Он и не пойдёт)
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 13:53
Только баню в Химках достроят и сразу подпишут.
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 13:47
Денис просто просит миллион баксов.
shlomo
shlomo ответ sv_1969 (раскрыть)
30 сентября в 13:47
Ну в Оренбург его точно не позовут....тау уровень игроков выше...:)))))
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
30 сентября в 13:26
Почему же он низко пал?
Всё что не в Зенит зовут те падают низко получается)
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 13:16
Глушак - это окончательные похороны Химок!
LOpp
LOpp ответ shlomo (раскрыть)
30 сентября в 13:14
Так ему лет то уже 33, хорошо, что зовёт клуб с РПЛ
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 13:14
Не богат выбор у Глушакова, если ведёт переговоры с Химки...

А мог бы жить в столице, играя за Спартак,
Но без интриг - Дениска, не может жить - никак!
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
30 сентября в 13:10
Он уже пал ниже плинтуса после того, что он вытворял вне поля.
shlomo
shlomo
30 сентября в 13:08
Низко же он пал...ладно посмотрим на него..
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