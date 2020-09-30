«Химки» — о Глушакове: «Переговоры продвигаются в положительном ключе»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Глушакова в подмосковный клуб.
Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе.
У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем. Могу сказать, что у нас еще будет усиление, до конца трансферного окна.
гы гы гы
гы гы гы
Всё что не в Зенит зовут те падают низко получается)
Всё что не в Зенит зовут те падают низко получается)
А мог бы жить в столице, играя за Спартак,
Но без интриг - Дениска, не может жить - никак!
А мог бы жить в столице, играя за Спартак,
Но без интриг - Дениска, не может жить - никак!