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Колодин: «У Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола»

30 сентября 2020, 08:47

Бывший игрок «Динамо» Денис Колодин отреагировал на то, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Александр Кульчий.

Я так понял, что у Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола. Если Александр хороший мотиватор, тогда он может встряхнуть команду. Надеюсь, ему дадут себя проявить, а то так можно весь год тренеров менять.

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rubinovyi2
rubinovyi2
30 сентября в 11:48
Временный вариант..,надо писать Динамо в активном поиске..))
Берт75
Берт75
30 сентября в 10:39
Представляете, приходит слесарь и говорит, "Я сегодня Ваш кран не смогу починить, нет мотивации сегодня, надобно встряхнуться!"
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 09:55
В Динамо нужен новый подход.
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 09:10
Тренировки и видение футбола одинаковые, но результаты бывают - разные...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 08:52
Что значит "встряхнуть команду"..??
Профессионализм он либо есть..либо его нет...
Или игроков получающих миллионы евро - ещё и необходимо "встряхивать"???
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 08:50
и у хохлова было тоже самое)) меняются только имена)))
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