Колодин: «У Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола»

Бывший игрок «Динамо» отреагировал на то, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен .

Я так понял, что у Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола. Если Александр хороший мотиватор, тогда он может встряхнуть команду. Надеюсь, ему дадут себя проявить, а то так можно весь год тренеров менять.