Колодин: «У Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола»

Бывший игрок «Динамо» Денис Колодин отреагировал на то, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Александр Кульчий.
Я так понял, что у Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола. Если Александр хороший мотиватор, тогда он может встряхнуть команду. Надеюсь, ему дадут себя проявить, а то так можно весь год тренеров менять.
Профессионализм он либо есть..либо его нет...
Или игроков получающих миллионы евро - ещё и необходимо "встряхивать"???
Профессионализм он либо есть..либо его нет...
Или игроков получающих миллионы евро - ещё и необходимо "встряхивать"???