Бышовец: «В футбольном плане у „Краснодара“ хорошие шансы пройти ПАОК»

Известный советский и российский специалист поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар». Первая встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:1.

Греческая команда отличается высокой организацией и самоотдачей, которые могут оказаться решающими в предстоящем матче. Но у «Краснодара» есть чёткий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории этого клуба было случаев, когда в решающих матчах каких-либо турниров футболисты были не похожи на себя и не использовали все свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдёт, и «Краснодар» пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов.