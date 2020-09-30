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Бышовец: «В футбольном плане у „Краснодара“ хорошие шансы пройти ПАОК»

30 сентября 2020, 04:51
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Известный советский и российский специалист Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар». Первая встреча завершилась победой российского клуба со счётом 2:1.

Греческая команда отличается высокой организацией и самоотдачей, которые могут оказаться решающими в предстоящем матче. Но у «Краснодара» есть чёткий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории этого клуба было случаев, когда в решающих матчах каких-либо турниров футболисты были не похожи на себя и не использовали все свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдёт, и «Краснодар» пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
30 сентября в 12:57
Удачи Быкам, надо проходить ПАОК и попадать в группу ЛЧ.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
30 сентября в 10:11
Я бы поставил 60/40 на греков.
buzum
buzum
30 сентября в 09:47
Какое едкое замечание -"Чёткий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами"- надо только добавить "был", и который успешно развалил нынешний тренер!
mortid
mortid
30 сентября в 09:27
Краснодар не сильнее ПАОКа, не обманывайте себя. Греки выиграют 2:0.
mortid
mortid ответ 112910415 (раскрыть)
30 сентября в 09:19
И чем же отличается сегодня гостевой матч от домашнего, стадион другой? давление трибун? так нет, стадион пустой будет, как и дома.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 09:17
Краснодар просто сильней и с лучшим подбором игроков....

Не знаю что такое "футбольный план"....но если Мусаев выстроит тактику как на игры с Валенсией,Байером и Порту - ПАОК будет пройден....

Наверное без ложного преувеличения скажу что все сегодня за Краснодар....
Великолепный Клуб Галицкого влюбивший в себя полстраны ....с превосходной Ареной и не менее превосходной командой как никто заслуживает дебюта в ЛЧ.....

Победы в Греции !!!!!!!!
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 08:56
шансы быков пройти гораздо ниже))) выдаёт желание за факт )))))))
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 07:55
Шансы есть всегда, но нужно приложить большие усилия для того чтобы добиться результата
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
30 сентября в 07:21
Не люблю прогнозы этих так называемых специалистов. Недавно все отдавали победу ЦСКА в матче с локо, Динамо отправляли в следующий раунд в ЛЕ ...
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 07:19
Пока мы ведём - шансы есть.
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 07:06
Шансы всегда есть.... В победу Краснодара не верю, желая им этой победы от "всей души"...
112910415
112910415
30 сентября в 06:50
оно, конечно, так
но в гостевом матче "четкий рисунок комбинационной игры" особо не проявишь ...
надо строго отработать в защите
ЮЗИК
ЮЗИК
30 сентября в 06:38
Сегодня увидим как они его используют
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
30 сентября в 05:53
Конечно мы все желаем успеха быкам, но игра с Сочи не убедила в превосодстве Краснодара над паоком. Всё возможно в этой паре
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 05:49
Греков ни в коем случае нельзя недооценивать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
30 сентября в 05:36
Пожелаем удачи.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 05:21
Время и игра рассудят
cska vperiod
cska vperiod
30 сентября в 05:10
Тольян часто бредит но на сей раз поддержу его.
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