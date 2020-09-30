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Деменко: «„Краснодару“ нельзя расслабляться ни на минуту»

30 сентября 2020, 08:19
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко рассуждает о предстоящем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.

Очень хочется, чтобы команда наконец попала в групповой этап. Но матч предстоит тяжелый. Хотя у ПАОКа не будет преимущества своего поля — пандемия заставила играть еврокубковые встречи без зрителей, поэтому у греков не будет такого преимущества, как шумная поддержка трибун. Но всё равно «Краснодару» нельзя расслабляться ни на минуту. И желательно достаточно быстро забить гол на чужом поле, чтобы чувствовать себя уверенней.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
30 сентября в 12:57
Надо проходить ПАОК и попадать в группу ЛЧ.

Удачи Краснодару!
blitz
blitz
30 сентября в 12:06
ПАОК не даст расслабиться.
buzum
buzum
30 сентября в 09:32
Поздно пить боржоми, если почки отвалились
shlomo
shlomo
30 сентября в 09:02
Главная задачи хорошо сыграть в обороне...греки будут атаковать с первых минут...
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 08:58
Краснодар, не подведи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 08:41, ред.
Немного куража и удачи....и Краснодар в группе ЛЧ...
Команда ещё недавно проходившая Порту и Байер навряд ли остановится на ПАОКе....
Удачи Мусаеву и его парням в этот исторический вечер....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 08:35
Очень хочется, чтобы хоть напоследок (в ближайшие годы России это уже не светит) у нас было 3 команды в ЛЧ. Пусть в ЛЧ достанутся более суровые соперники, чем в ЛЕ, но в дальнейшем нас ждёт БОРЬБА за попадание в третью по силе евроЛигу. Достукались...
В этой связи очень важно, чтобы быки настроились на матч как на последний шанс.
И ни в коем случае не играть на удержание ничьи.
Короче, болеем всей страной за Краснодар и удачи нашим парням...
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 08:21
«„Краснодару“ нельзя расслабляться ни на СЕКУНДУ»
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