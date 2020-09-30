Деменко: «„Краснодару“ нельзя расслабляться ни на минуту»

Экс-игрок «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.

Очень хочется, чтобы команда наконец попала в групповой этап. Но матч предстоит тяжелый. Хотя у ПАОКа не будет преимущества своего поля — пандемия заставила играть еврокубковые встречи без зрителей, поэтому у греков не будет такого преимущества, как шумная поддержка трибун. Но всё равно «Краснодару» нельзя расслабляться ни на минуту. И желательно достаточно быстро забить гол на чужом поле, чтобы чувствовать себя уверенней.