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Р. Гусев: «Стоило Новикову обжечься в паре игр — и сразу отставка»

30 сентября 2020, 04:29

Экс-полузащитник московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал отставку главного тренера «бело-голубых» Кирилла Новикова и назначение Александра Кульчия.

Могу пожелать Кульчию только удачи. Возможности молодых и резерва ему известны, ведь он работал со второй командой. Тренерская доля такова, что судят по результатам. Сейчас «Динамо» в первую очередь нужны победы. Новикова тоже сначала назначили на временную должность, но позже утвердили. После успеха в прошлом сезоне начали даже превозносить, но стоило в паре игр обжечься — и сразу отставка, поэтому надо быть готовым ко всему. Если под руководством Кульчия команда начнёт выигрывать, то его оставят главным тренером. Главное — дать результат.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 08:27
Не удивительно....
Команда прикупилась на 45 млн (Филипп,НЖи,Шимански,Скопинцев,Моро) соответственно и результатов ждут адекватных вложениям....

Правильная расстановка приоритетов наверное помогла бы тренеру остаться у руля.....
А как оказалось - победить Зенит , но вылететь из квалификации ЛЕ - это неправильные приоритеты....
beefs
beefs
30 сентября в 08:13
очень хочется побед!!!
ДСА
ДСА
30 сентября в 07:18
Проиграл пока самые важные матчи в своей тренерской карьере.
SHMEL
SHMEL
30 сентября в 07:13
Ну не совсем пару, Новиков откровенно слабый тренер.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 06:14
Дорожный чемодан у тренера должен быть всегда наготове.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 сентября в 05:47
Один раз обжёгся случайно, два - совпадение, три - тенденция. Новиков видимо в совпадения не верит и дожидаться третьего раза не захотел.
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 05:24
Проиграл команде с бюджетом меньше в 17 раз...
mortid
mortid
30 сентября в 05:06
Ну если бы он "обжёгся" с командой хотя бы из топ-10, ладно. Но он проиграл грузинскому Локомотиву, кто это вообще "вася"? Это уже называется тренеришка из пердива, грузинского.
Zenit_84
Zenit_84
30 сентября в 04:58
Такова доля тренера
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