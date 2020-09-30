Р. Гусев: «Стоило Новикову обжечься в паре игр — и сразу отставка»

Экс-полузащитник московского «Динамо» прокомментировал отставку главного тренера «бело-голубых» и назначение .

Могу пожелать Кульчию только удачи. Возможности молодых и резерва ему известны, ведь он работал со второй командой. Тренерская доля такова, что судят по результатам. Сейчас «Динамо» в первую очередь нужны победы. Новикова тоже сначала назначили на временную должность, но позже утвердили. После успеха в прошлом сезоне начали даже превозносить, но стоило в паре игр обжечься — и сразу отставка, поэтому надо быть готовым ко всему. Если под руководством Кульчия команда начнёт выигрывать, то его оставят главным тренером. Главное — дать результат.