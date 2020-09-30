Шунин и Н'Жи чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча с «Химками»

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30 сентября 2020, 18:56

В перерыве матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:0) произошел конфликт между капитаном бело-голубых и нападающим .

По информации источника, до прихода (на тот момент еще главного тренера «Динамо») в раздевалку вратарь эмоционально пытался завести команду, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова. Футболисты поддержали Шунина, но камерунец стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному голу. Чуть не случилась потасовка, но игроков разняли. Позже Н’Жи был заменен — во втором тайме вместо него на поле появился Вячеслав Грулев.

Напомним, что на следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку.