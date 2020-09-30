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Шунин и Н'Жи чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча с «Химками»

30 сентября 2020, 18:56

В перерыве матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:0) произошел конфликт между капитаном бело-голубых Антоном Шуниным и нападающим Клинтоном Н’Жи.

По информации источника, до прихода Кирилла Новикова (на тот момент еще главного тренера «Динамо») в раздевалку вратарь эмоционально пытался завести команду, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова. Футболисты поддержали Шунина, но камерунец стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному голу. Чуть не случилась потасовка, но игроков разняли. Позже Н’Жи был заменен — во втором тайме вместо него на поле появился Вячеслав Грулев.

Напомним, что на следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку.

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Все комментарии
протон1
протон1
30 сентября в 23:11
а кто слил инфу с клуба?
kyxy
kyxy
30 сентября в 23:06
Нормальная ситуация, значит не все равно парням
post-navigator
post-navigator
30 сентября в 23:01
    шацк
    шацк
    30 сентября в 22:50
    Шунин в том мяче не виноват - это очевидно. И кто как не капитан должен заводить игроков? Но ушел то не Нжи, а Новиков...
    David Young
    David Young
    30 сентября в 21:34
    Токсичная ситуация в Динамо.
    4RT
    4RT
    30 сентября в 21:17
    Н’Жи ,увидев орущего Шунина на тарабарском языке,подумал,что тот сошёл с ума.))))
    Faustello
    Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    30 сентября в 21:10, ред.
    Отрабатывали ситуацию - русский омоновец vs блэклайвчетотам)))
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    30 сентября в 20:56
    Капитан у них не настоящий)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    30 сентября в 20:47
    Бабки за слив надо выдавать после игры...а не перед ней....
    А то в перерыве делёж раздевалочный....
    - Мне больше, это я не забил..
    -Нет мне больше, это я пропустил....
    Tostao
    Tostao
    30 сентября в 20:46, ред.
    Не верю в капитанство Шунина. Не настоящее оно, а показное. Ладошка паникер в штрафной, особенно при угловых.
    Раскусил Нигер снежка, Раскусил...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    30 сентября в 20:33, ред.
    Правильно Антоша. Это не пиндоносия , что бы сапоги им целовать. Это Россия.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    30 сентября в 20:13
    Позже Н’Жи был заменен ! А после матча подвергся линчеванию ! Дважды !
    alex074
    alex074
    30 сентября в 20:06
    Лицо надо было начистить угольку и отправить на родину первым рейсом...
    bamana
    bamana
    30 сентября в 20:00
    ..а может там был слив игры? И этот Н,Жи это и предъявлял шунину?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    30 сентября в 19:53
    Нига вратарю сборной на родине решил предъявить
    12й игрок
    12й игрок ответ makkie (раскрыть)
    30 сентября в 19:49
    Я больше поверю в то что игроков отдубасили. А не в то что они отдубасили друг друга))
    Gahi
    Gahi
    30 сентября в 19:47
    Эх Антон, ну что же ты так, капитан, как можно спутать ключи от зажигания, чтобы не завести Динамо. А в результате что? Поломка коробки передач Динамо и самой игры в целом, отставка рулевого, а так же напряжение в команде. Осталось найти такой сервис, где есть хороший инженер механик, чтобы быстро устранил неполадки в Динамо. Удачи
    112910415
    112910415
    30 сентября в 19:42
    принципиальный спор неравнодушных людей ...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    30 сентября в 19:42
    Это значит,что на Динамо больше нельзя ставить!
    cska vperiod
    cska vperiod
    30 сентября в 19:40
    Это значит обстановка не здоровая и дисциплина хромает.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    30 сентября в 19:32, ред.
    шунин только с петардами умеет драться, точнее с ее вспышкой)) и то обычно в нокаут идет сразу
    Loko57
    Loko57
    30 сентября в 19:27
    Вот и получили на выходе разгром. Отношения в коллективе это очень важная вещь.
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    30 сентября в 19:24
    Черные жизни важны!!! Болельщики Зенита против расизма!!! Шунину дискву влепить на 10 матчей!
    Bладимиp
    Bладимиp
    30 сентября в 19:22
      makkie
      makkie
      30 сентября в 19:18, ред.
      Эх, вы... даже драться не умеете.

      Когда Спартак проигрывал в Грозном, игроки в раздевалке так отдубасили друг друга, что потом вышли играть на второй тайм и выиграли 4-2 в итоге.
      Учитесь, салаги!)
      VAN ARM
      VAN ARM
      30 сентября в 19:18
      нельзя ))объявят расистом)))))))
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      30 сентября в 19:11
      Походу термин "очищение первой лигой" навсегда ушёл в прошлое!
      Динамо не только не очистилось, а с приходом новых денег ещё хуже стало.
      Шунин и Н’Жи это результат последовательности действии руководства Динамо.
      Думаю у ветеранов Динамо из 20 века на языке только одно слово: "позор".
      Как говориться: "Думайте сами, решайте сами....".
      particular
      particular
      30 сентября в 19:01
      Зря разняли, - хороший мАхач лучшее средство от хандры..:)
      А вообще, надо было стенка на стенку - для развития командных качеств и чувства локтя..:))
      Faustello
      Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      30 сентября в 18:59
      Нжи не хотел машину Шунину за стеклянные бусики отдавать)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      30 сентября в 18:57
      Так их, негров...
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