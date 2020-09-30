Шунин и Н'Жи чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча с «Химками»

В перерыве матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:0) произошел конфликт между капитаном бело-голубых Антоном Шуниным и нападающим Клинтоном Н’Жи.
По информации источника, до прихода Кирилла Новикова (на тот момент еще главного тренера «Динамо») в раздевалку вратарь эмоционально пытался завести команду, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова. Футболисты поддержали Шунина, но камерунец стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному голу. Чуть не случилась потасовка, но игроков разняли. Позже Н’Жи был заменен — во втором тайме вместо него на поле появился Вячеслав Грулев.
Напомним, что на следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку.
А то в перерыве делёж раздевалочный....
- Мне больше, это я не забил..
-Нет мне больше, это я пропустил....
А то в перерыве делёж раздевалочный....
- Мне больше, это я не забил..
-Нет мне больше, это я пропустил....
Раскусил Нигер снежка, Раскусил...
Раскусил Нигер снежка, Раскусил...
Когда Спартак проигрывал в Грозном, игроки в раздевалке так отдубасили друг друга, что потом вышли играть на второй тайм и выиграли 4-2 в итоге.
Учитесь, салаги!)
Когда Спартак проигрывал в Грозном, игроки в раздевалке так отдубасили друг друга, что потом вышли играть на второй тайм и выиграли 4-2 в итоге.
Учитесь, салаги!)
Динамо не только не очистилось, а с приходом новых денег ещё хуже стало.
Шунин и Н’Жи это результат последовательности действии руководства Динамо.
Думаю у ветеранов Динамо из 20 века на языке только одно слово: "позор".
Как говориться: "Думайте сами, решайте сами....".
Динамо не только не очистилось, а с приходом новых денег ещё хуже стало.
Шунин и Н’Жи это результат последовательности действии руководства Динамо.
Думаю у ветеранов Динамо из 20 века на языке только одно слово: "позор".
Как говориться: "Думайте сами, решайте сами....".
А вообще, надо было стенка на стенку - для развития командных качеств и чувства локтя..:))
А вообще, надо было стенка на стенку - для развития командных качеств и чувства локтя..:))