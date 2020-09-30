Рикарду Алвеш собирается подать заявление в полицию на «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш не расторгал контракт с клубом. Об этом заявил представитель игрока Юрий Горбенко.
Мы в шоке от комментариев президента. Видимо, он не умеет читать, потому что в контракте отсутствует такой пункт. Если он его покажет, то мы встанем и уйдем.
Но вопрос даже в другом: он не ответил откуда взялось соглашение, подписанное футболистом. Даже если и есть пункт, то как футболит подписал это соглашение? Он ничего не подписывал. Мы понимаем, что клуб хочет сэкономить, но нужно цивилизованно все делать.
Мы дали им время до завтра. Если завтра нам не дадут оригинал этого документа, то мы идем в полицию, ФИФА и в посольство Португалии.
Ранее президент «Оренбурга» заявил, что в случае если «Оренбург» попадает в ФНЛ, клуб в праве разорвать контракт с португальцем.