Рикарду Алвеш собирается подать заявление в полицию на «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» не расторгал контракт с клубом. Об этом заявил представитель игрока Юрий Горбенко.

Мы в шоке от комментариев президента. Видимо, он не умеет читать, потому что в контракте отсутствует такой пункт. Если он его покажет, то мы встанем и уйдем.

Но вопрос даже в другом: он не ответил откуда взялось соглашение, подписанное футболистом. Даже если и есть пункт, то как футболит подписал это соглашение? Он ничего не подписывал. Мы понимаем, что клуб хочет сэкономить, но нужно цивилизованно все делать.