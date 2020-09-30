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Рикарду Алвеш собирается подать заявление в полицию на «Оренбург»

30 сентября 2020, 15:55

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш не расторгал контракт с клубом. Об этом заявил представитель игрока Юрий Горбенко.

Мы в шоке от комментариев президента. Видимо, он не умеет читать, потому что в контракте отсутствует такой пункт. Если он его покажет, то мы встанем и уйдем.

Но вопрос даже в другом: он не ответил откуда взялось соглашение, подписанное футболистом. Даже если и есть пункт, то как футболит подписал это соглашение? Он ничего не подписывал. Мы понимаем, что клуб хочет сэкономить, но нужно цивилизованно все делать.

Мы дали им время до завтра. Если завтра нам не дадут оригинал этого документа, то мы идем в полицию, ФИФА и в посольство Португалии.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что в случае если «Оренбург» попадает в ФНЛ, клуб в праве разорвать контракт с португальцем.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
30 сентября в 21:12
Да, уж...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
30 сентября в 20:54
    makkie
    makkie
    30 сентября в 18:07
    Оренбург такой Оренбург, не зря в ФНЛ вылетели.
    Legend 6
    Legend 6
    30 сентября в 17:28
    Оренбург по зенитовской системе работает.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
    30 сентября в 17:04
    И сразу на Газпром подавать !
    Loko57
    Loko57
    30 сентября в 17:03
    КамедиКлаб какой-то...
    beloff
    beloff
    30 сентября в 16:32
    филиалклуП, это вам не Сутормин за полтишок
    beefs
    beefs
    30 сентября в 16:15
    на хитрую..., есть с винтом...
    Footbolista
    Footbolista
    30 сентября в 16:13, ред.
    Верните португальцу платок...и деньги...
    VAN ARM
    VAN ARM
    30 сентября в 16:09
    цыгане занялись привычным делом)))
    Little Caprice
    Little Caprice
    30 сентября в 16:01
    В Оренбурге подумали, что можно чисто по-русски побеспределить, как это всегда прокатывает у нас в стране. Но вот с иностранцем и в данной сфере это не прокатит. ФИФА и УЕФА вздрючат их только так.
    mihaluch
    mihaluch
    30 сентября в 15:58
    Контракт дело тёмное.
    shlomo
    shlomo
    30 сентября в 15:56
    Плохая история...нужно разбираться
    КЭТиК
    КЭТиК
    30 сентября в 15:56
    Причем здесь полиция? В суд надо идти.
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