«Хотелось кого-то посильнее». Хавбек «Краснодара» Уткин — о жеребьевке ЛЧ

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Потихонечку приходим в себя после победы над ПАОКом, много положительных эмоций. У нас много сил и мотивации на предстоящий матч чемпионата России.

Я не загадывал каких-то клубов. Конечно, хотелось бы кого-то посильнее, но я рад тому, что есть. «Севилья»? Это знакомая нам команда, пусть она и немного поменялась. Думаю, что мы будем готовы к матчу.

Я сейчас стараюсь минимально смотреть за европейским футболом, нет на это времени.