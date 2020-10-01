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«Хотелось кого-то посильнее». Хавбек «Краснодара» Уткин — о жеребьевке ЛЧ

01 октября 2020, 22:23

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Потихонечку приходим в себя после победы над ПАОКом, много положительных эмоций. У нас много сил и мотивации на предстоящий матч чемпионата России.

Я не загадывал каких-то клубов. Конечно, хотелось бы кого-то посильнее, но я рад тому, что есть. «Севилья»? Это знакомая нам команда, пусть она и немного поменялась. Думаю, что мы будем готовы к матчу.

Я сейчас стараюсь минимально смотреть за европейским футболом, нет на это времени.

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galem72
galem72
02 октября в 11:26
ахаха

Этому ноунейму просто надоело налегке выходить из группы в плэй-офф ЛЧ каждый сезон. Захотелось кого-то сильнее. Ааа, бравада 100 левела. ))
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
02 октября в 09:35
Че вы желчь льете? Нормальное желание у пацана сыграть против барсы или Ливерпуля, чтоб в Краснодаре увидели месси или роналду. Это ж бесценный опыт как для игроков, так и для болел. Не выйдут из группы-их никто пинать не будет. Лишь бы достойно играли
Ваша совесть
Ваша совесть
02 октября в 07:51
Даниил, вы хотя бы в ЛЕ из группы выйдите, уже будет достижение! Не нужно переоценивать свои возможности!
arsena1
arsena1
02 октября в 01:43
Уткин явно увлекается БДСМ
Kresi frok
Kresi frok
02 октября в 00:59
А посильнее для чего? Для каких целей? Чтоб вас натянули без оглядки, ну такое себе удовольствие...
sv_1969
sv_1969 ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
01 октября в 23:53
Действительно.. Доплывет ли)
LOpp
LOpp
01 октября в 23:35
Из этой группы выйдите
протон1
протон1
01 октября в 22:58
ротации нету никакой.
Little Caprice
Little Caprice
01 октября в 22:55
Если Челси не наберёт форму и не сыграется, то все 4 команды +/- равны
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ sv_1969 (раскрыть)
01 октября в 22:48
Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт
sv_1969
sv_1969 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
01 октября в 22:31
Родственник наверное
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
01 октября в 22:26
Вы из этой группы хотя бы в лигу европы выйдите.
STVA 1
STVA 1
01 октября в 22:26
Хватит и Севильи
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
01 октября в 22:25
фамилия видать сильно влияет на здравомыслие
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