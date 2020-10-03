Ганчаренко: «В первом тайме мы раскачивались»

Наставник ЦСКА прокомментировал победу команды над «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ .

В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игры. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.

