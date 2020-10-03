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Ганчаренко: «В первом тайме мы раскачивались»

03 октября 2020, 19:45
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу команды над «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ.

В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игры. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 октября в 10:47
А ведь плешивый твердил неоднократно, что времени на раскачку ни у кого нет!
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 06:55
а до игры вы этого делать не можете?)))))а тут вам просто повезло)))
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
03 октября в 22:30
Витек любит покачаться
протон1
протон1
03 октября в 21:49
в меньшенстве обыграли молодцы
Faustello
Faustello ответ ОлегаТэ (раскрыть)
03 октября в 20:38, ред.
А кто сказал что не угодил?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Faustello (раскрыть)
03 октября в 20:38
А чем тебе Слуцкий не угодил? За время работы в ЦСКА самый успешный российский тренер в РПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
03 октября в 20:34
Победили и молодцы.
shlomo
shlomo
03 октября в 20:26
Посмотрим, какие будут сделаны выводы...
Loko57
Loko57
03 октября в 20:25
Сейчас необходимо подмечать все ошибки и недочеты, чтобы в еврокубках показать хороший результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 19:59
Почему Энджуке не выпустил сразу в начале второго тайма,ему практика нужна!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 октября в 19:58
В ЛЕ тебе , Витя, на раскачку времени никто не даст, да и за удаление будет ждать жесткая расплата.
mihaluch
mihaluch
03 октября в 19:58
Может у ЦСКА один игрок лишний.
beefs
beefs
03 октября в 19:54
ну а что он может еще сказать...
drug01
drug01
03 октября в 19:53
Счёт по игре
офигенный
офигенный
03 октября в 19:52
офигеть что он несет
Faustello
Faustello
03 октября в 19:48
Заголовок в стиле Слуцкого)))
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