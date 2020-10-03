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Худяков: «Непростая игра для нас»

03 октября 2020, 21:23
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на результат матча 10-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1).

Непростая игра для нас. «Арсенал» — очень серьезный соперник, в прошлом сезоне они забрали у «Тамбова» шесть очков из шести возможных. Дважды обыграли нас. Сегодня нам удалось уйти от поражения, но на ничью мы однозначно наиграли.

Рад, что в сложной ситуации, уступая по ходу матча, ребята боролись до конца и проявили характер. Это очень важно и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас команда получит несколько дней выходных, после чего начнет подготовку к матчу с «Ротором».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
03 октября в 21:47
Поделили очки!
drug01
drug01
03 октября в 21:26
Боевая ничья
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
03 октября в 21:24
равная игра была
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