«Спартак» нашел правого защитника в чемпионате Португалии

Сообщается, что правый защитник португальского клуба «Витория Гимараеш» Фалайе Сако попал в сферу интересов «Спартака».
25-летний футболист имеет контракт с португальским клубом до июля 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.
Напомним, что «Спартак» также ранее интересовался полузащитником «Ромы» Диего Перотти.
Но моё мнение прежнее....
За 3,5 млн...в европах...при тамошних ценах....можно прикупить защитника, только вчера начавшего знакомится с правилами футбола....
Но моё мнение прежнее....
За 3,5 млн...в европах...при тамошних ценах....можно прикупить защитника, только вчера начавшего знакомится с правилами футбола....
В первой половине декабря у Спартака 3 игры...у Зенита 5...
Но...кто на что учился...))
Надеюсь поездка в Сочи за 3 для до игры с Зенитом тоже не будет для вас "увеселительной прогулкой"..))
Там говорят нынче Заболотный - страшной силы игрок...
В первой половине декабря у Спартака 3 игры...у Зенита 5...
Но...кто на что учился...))
Надеюсь поездка в Сочи за 3 для до игры с Зенитом тоже не будет для вас "увеселительной прогулкой"..))
Там говорят нынче Заболотный - страшной силы игрок...
21 гол....к 10-му туру лучший показатель за последние 4 сезона...
Конечно надеялись повысить статистику вчера ещё голов на 4-5...но...
Это был день Максименко...
Будем надеятся что 16-го декабря "залетит" хоть треть из "незалетевших" вчера 22-х ударов по воротам...)))
21 гол....к 10-му туру лучший показатель за последние 4 сезона...
Конечно надеялись повысить статистику вчера ещё голов на 4-5...но...
Это был день Максименко...
Будем надеятся что 16-го декабря "залетит" хоть треть из "незалетевших" вчера 22-х ударов по воротам...)))
Если б не Максименко...счёт ещё в первом тайме был бы двузначным...))
Если б не Максименко...счёт ещё в первом тайме был бы двузначным...))
И это главное...
И это главное...
Тема для тролей.
Тема для тролей.
Очередная сага от агента, который ищет куда бы пристроить своего клиента.
Очередная сага от агента, который ищет куда бы пристроить своего клиента.
Кстати с победой тебя вчерашней, очко на выезде ссильнейшей командой рпл это победа
Кстати с победой тебя вчерашней, очко на выезде ссильнейшей командой рпл это победа