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«Спартак» нашел правого защитника в чемпионате Португалии

04 октября 2020, 11:15

Сообщается, что правый защитник португальского клуба «Витория Гимараеш» Фалайе Сако попал в сферу интересов «Спартака».

25-летний футболист имеет контракт с португальским клубом до июля 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что «Спартак» также ранее интересовался полузащитником «Ромы» Диего Перотти.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
05 октября в 09:48
Сразу видно поклонников Адольфа
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 октября в 07:40
Удачных трансферов....
Но моё мнение прежнее....
За 3,5 млн...в европах...при тамошних ценах....можно прикупить защитника, только вчера начавшего знакомится с правилами футбола....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 03:35
Да уж, Сочи не подарок. Там вообще веселая связкас судьями нарисовалась, Нобоа в стиле Дзагоева сзади специально влетает по ногам а удаляют игрока соперника))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 октября в 00:34, ред.
Конечно разный подход....
В первой половине декабря у Спартака 3 игры...у Зенита 5...
Но...кто на что учился...))
Надеюсь поездка в Сочи за 3 для до игры с Зенитом тоже не будет для вас "увеселительной прогулкой"..))
Там говорят нынче Заболотный - страшной силы игрок...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 00:19
Ну и мы надеемся, что Понсе пушку настроит, а вас в ЛЧ порастреплют вместе с амбициями))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 октября в 00:17
Так не сказать что не умеют то....
21 гол....к 10-му туру лучший показатель за последние 4 сезона...
Конечно надеялись повысить статистику вчера ещё голов на 4-5...но...
Это был день Максименко...
Будем надеятся что 16-го декабря "залетит" хоть треть из "незалетевших" вчера 22-х ударов по воротам...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 00:01
Так это надо уметь так бить, чтобы на Максименко не пинять))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 октября в 23:59
Случайно...
Если б не Максименко...счёт ещё в первом тайме был бы двузначным...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 октября в 23:57
Эх, Джек, смотрю на результаты апл сегодняшние, и думаю как же вы отскочили вчера))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 октября в 23:55, ред.
Вижу с юмором у тебя всё в порядке...
И это главное...

Сп62
Сп62 ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 октября в 17:01
Один чуб чего стоит. Народ повалит на стадион только из-за чуба.
Некакойшенко
Некакойшенко
04 октября в 15:53
Разговор ни о чём
Тема для тролей.
makkie
makkie
04 октября в 15:44
Ерунда какая-то.
Очередная сага от агента, который ищет куда бы пристроить своего клиента.
VV V
VV V
04 октября в 15:02, ред.
Значит Спартак заплатит 7 млн , мясные надбавки однако, точнее это акциз для Лукойла.
112910415
112910415
04 октября в 14:46
пока не конкретно
SHMEL
SHMEL ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 октября в 14:20, ред.
Думал, кого он напоминает? Если добавить козлиные рога, то вылитый дьявол.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
04 октября в 14:17
Сразу видно - настоящий спартаковец!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября в 14:11
Да, давно уже зулусов не было в Спартаке! Не порядок) Зацените, пацаны.
mortid
mortid
04 октября в 13:49, ред.
В FIFA 20 его присмотрели? Надеются левел 77 вырастит до 82? :D Вообще-то у него максимум три звезды там, нафиг не нужен.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 октября в 13:47
Нашел это когда подпишут контракт и обьявит официальны сайт Спартака. Соккер ...Выберайте правильно заголовки Ваших сенсаций.
Правдин Семён
Правдин Семён
04 октября в 13:33
На фиг он нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 13:11
Мы скоро подпишим Эммануэля Току из Ганы (Эджуке нужен друг), говорят он вундеркинд, и минимум полуфинал ЛЕ нам обеспечен! 😜😜🤪🤪
Nevastol
Nevastol
04 октября в 12:51
    Армейская душа
    Армейская душа
    04 октября в 12:38
      cska vperiod
      cska vperiod
      04 октября в 12:16
      Нашли очередного негра, который в итоге откажет спартаку.
      Anisovich
      Anisovich
      04 октября в 12:12
        VAN ARM
        VAN ARM
        04 октября в 12:02
        бред очередной)))) просто ленту наполняет)))
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
        04 октября в 11:56
        Барриос не даст соврать
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        04 октября в 11:52
        А кто знает что ковид ещё приподнесет)
        Кстати с победой тебя вчерашней, очко на выезде ссильнейшей командой рпл это победа
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        04 октября в 11:49
        Никогда ??
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