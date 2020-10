Матч за Суперкубок Германии впервые будет судить женщина. На поединке между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» в роли главного арбитра будет работать Бибиана Штайнхаус.

Напомним, что встреча состоится сегодня в 21:30 мск.

Bibiana Steinhaus will become the first woman to referee the German Supercup when Bayern Munich host Borussia Dortmund later today. 🙌#Trailblazer #DFLsupercup #FCBBVB pic.twitter.com/KXp8Y7pP4C