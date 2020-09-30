Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Румянцев.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Анохин.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Дмитрий Сафьян; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Зуев.
Просто интересно за кого ему приказали...).....
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Просто интересно за кого ему приказали...).....
..
Прекрасно помню кучу жалоб на Карасева от Спартака (причем последняя в этом месяце!) и его кличку от кб-фанов "ручной карась Гинера")))
Прекрасно помню кучу жалоб на Карасева от Спартака (причем последняя в этом месяце!) и его кличку от кб-фанов "ручной карась Гинера")))
значит будут болеть против своей страны, т.к. рейтинг страны падает и вскоре ЛЧ с российскими клубами будет только сниться.
и конечно все будут счастливы? сомневаюсь. ну и конечно это огромное преувеличение)
я не буду спорить, что достаточно много спорных моментов трактуется в пользу Зенита, а иногда и откровенные судейские ляпы встречаются.
Например по Соболеву и Барриосу я скорее склоняюсь к пенальти, чем нет. С Уралом тоже полностью согласен. Но по Аиртону категорически нет - Аиртон прямо шел на фол и начал подгибать ножки едва соприкоснувшись с игроком Зенита (этот момент раз 10 пересматривал с разных ракурсов).
Зениту зачастую приписывают то, чего нет. Но ошибок в его пользу многовато. Это меня напрягает и расстраивает. Не нужно это Зениту и его болельщикам (настоящим).
значит будут болеть против своей страны, т.к. рейтинг страны падает и вскоре ЛЧ с российскими клубами будет только сниться.
и конечно все будут счастливы? сомневаюсь. ну и конечно это огромное преувеличение)
я не буду спорить, что достаточно много спорных моментов трактуется в пользу Зенита, а иногда и откровенные судейские ляпы встречаются.
Например по Соболеву и Барриосу я скорее склоняюсь к пенальти, чем нет. С Уралом тоже полностью согласен. Но по Аиртону категорически нет - Аиртон прямо шел на фол и начал подгибать ножки едва соприкоснувшись с игроком Зенита (этот момент раз 10 пересматривал с разных ракурсов).
Зениту зачастую приписывают то, чего нет. Но ошибок в его пользу многовато. Это меня напрягает и расстраивает. Не нужно это Зениту и его болельщикам (настоящим).
Теперь о матче зенит-спартак: кукуян астральная жертва, побоялись "известных" т.н. судей ставить на эту игру. Без скандала не обойдётся, и кукуяна отстранят,... а потом втихую опять запустят на орбиту, хитрюги...
Теперь о матче зенит-спартак: кукуян астральная жертва, побоялись "известных" т.н. судей ставить на эту игру. Без скандала не обойдётся, и кукуяна отстранят,... а потом втихую опять запустят на орбиту, хитрюги...
Короче, можно матч начинать с пробития дзюбой пенальти и удаления Жиго или Жоры за косой взгляд на питерца Кукуяна.
Короче, можно матч начинать с пробития дзюбой пенальти и удаления Жиго или Жоры за косой взгляд на питерца Кукуяна.
Судья Игорь Федотов:"Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не поставил пенальти в ворота «Локо». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге. Но по этому моменту претензии стоит предъявлять скорее Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Он отсудил две игры подряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет что ли?"
Судья Игорь Федотов:"Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не поставил пенальти в ворота «Локо». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге. Но по этому моменту претензии стоит предъявлять скорее Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Он отсудил две игры подряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет что ли?"
Раз ку-ку, два ку-ку оба шлёпнулись в муку...
Раз ку-ку, два ку-ку оба шлёпнулись в муку...
после матча и кучи ошибок в пользу Спартака - прозенитовский, но тупой и неквалифицированный)))
после матча и кучи ошибок в пользу Спартака - прозенитовский, но тупой и неквалифицированный)))
Сезон 19/20 24 тур. Зенит - Крылья советов
1 гол забили Крылья
2 гола забил Кукуян за Зенит, да таких липовых, что чай можно заваривать...
Стыдно господа переобуваться, стыдно.
Сезон 19/20 24 тур. Зенит - Крылья советов
1 гол забили Крылья
2 гола забил Кукуян за Зенит, да таких липовых, что чай можно заваривать...
Стыдно господа переобуваться, стыдно.