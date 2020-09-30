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Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит»

30 сентября 2020, 09:30

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Румянцев.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Анохин.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Дмитрий Сафьян; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Зуев.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 сентября в 19:38
Будем надеяться, что Кукуян в поле не накукуянит, а на ВАРе не накарасят. Да будет Футбол!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 сентября в 16:32
Какуян....


Просто интересно за кого ему приказали...).....
..
Petergoff
Petergoff ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
30 сентября в 16:03
А с чего вы взяли, что вся страна будет против Зенита в ЛЧ???? Я вот знаю, что многие любители футбола с Самары и Рязани, будут поддерживать Зенит. К стати многие с движа Красно-Белая Рязань.
kolpino08
kolpino08 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
30 сентября в 14:57
по Карасеву я бы не питал лишних надежд, особенно как болельщик Спартака.
Прекрасно помню кучу жалоб на Карасева от Спартака (причем последняя в этом месяце!) и его кличку от кб-фанов "ручной карась Гинера")))
kolpino08
kolpino08
30 сентября в 14:54
вся страна будет болеть против бомжей в лиге чемпионов (с)
значит будут болеть против своей страны, т.к. рейтинг страны падает и вскоре ЛЧ с российскими клубами будет только сниться.

и конечно все будут счастливы? сомневаюсь. ну и конечно это огромное преувеличение)

я не буду спорить, что достаточно много спорных моментов трактуется в пользу Зенита, а иногда и откровенные судейские ляпы встречаются.

Например по Соболеву и Барриосу я скорее склоняюсь к пенальти, чем нет. С Уралом тоже полностью согласен. Но по Аиртону категорически нет - Аиртон прямо шел на фол и начал подгибать ножки едва соприкоснувшись с игроком Зенита (этот момент раз 10 пересматривал с разных ракурсов).

Зениту зачастую приписывают то, чего нет. Но ошибок в его пользу многовато. Это меня напрягает и расстраивает. Не нужно это Зениту и его болельщикам (настоящим).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
30 сентября в 13:45
Федун своего пропихнул.Которого потом засунут на полиграф ну и далее всех собак повесят, если Спартак не выиграет
berda2003
berda2003
30 сентября в 13:29
задолбали эти писатели: может быть, обменяетесь № телефонов...

Теперь о матче зенит-спартак: кукуян астральная жертва, побоялись "известных" т.н. судей ставить на эту игру. Без скандала не обойдётся, и кукуяна отстранят,... а потом втихую опять запустят на орбиту, хитрюги...
RomzesRZN
RomzesRZN
30 сентября в 13:23
Жесть, я думал совесть поимеют, не назначат никого из питерской тройки Вилков-Иванов-Кукуян, но забыл, что у газпромовских совести нет)

Короче, можно матч начинать с пробития дзюбой пенальти и удаления Жиго или Жоры за косой взгляд на питерца Кукуяна.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ oFANATo (раскрыть)
30 сентября в 13:11
по мне там даже близко не стоило ставить пенальти, такие моменты не должны решать исходы дерби ( сначала мяч отскочил от ноги Куликова и начал кататься по его руке, которой он себе не подыгрывал в том моменте) Николаева я бы выгнал с матч тв, мямля, которая ищет всегда компромисс и выгораживает судей. Федотов сначала был объяктивен, сейчас же он нагнетает чтобы его мнение было интересно окружающим. повторю, считаю Карасёв сделал всё верно, пенальти за такое ставить не должны. у нас тоже остались вопросы к Карасёву после дерби, но ни один из нас не считает лысого предвзятым, просто у него такая манера судить, давать побороться футболистам, многие свистуны в рпл вмешиваются в каждый спорный момент ломая темп игры
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ kolpino08 (раскрыть)
30 сентября в 13:01
просто моменты трактуются судьями по разному когда работают на играх зенита и других команд. зенит - уфа, Азмун поборолся до конца и получил по лицу от защитника уфимцев. после того как вмешался VAR был справедливо назначен пенальти в пользу питера...а в полуфинале кубка России зенит - Спартак Соболев получает по лицу от Барриоса и судьи не вмешиваются, не просят посмотреть главного повтор, потомучто понимают, что это приведёт к назначению пенальти ( пенку за толчок в спину Аиртона тоже все видели, когда чиновники начинают оправдываться за главного судью и откровенно его выгораживать втирая пыль всем в глаза, что пенальти не было за них просто становится стыдно) как вообще VAR мог отменить решение бокового и главного судьи в игре урал - зенит? ну все же видели, момент не сложный и Дзюба в явном офсайде находился...гол Рыбчинского бомжам в игре локомотив - зенит? если и был офсайд у полузащитника локо то только мизерный ( на повторе с пяткой защитника лазурных Рыбчинский на одной линии) вопрос вот в чём, как судья на VAR принял так быстро своё решение, что это офсайд, ну как??? даже сейчас со всеми линиями не понятно чистый это гол или нет, а в той игре ему понадобилась минута всего чтобы отменить гол локомотива! ( пенальти в моменте Чорлока - Азмун я бы поставил, там похоже судья просто испугался два раза подряд принимать сторону питерских) пенка в игре ростов - зенит была тоже смешная, про рекомендации начинают нести всякую чушь...вот сам прикинь где бы был зенит без своих свистунов и почему вся страна будет болеть против бомжей в лиге чемпионов?
oFANATo
oFANATo ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
30 сентября в 12:44, ред.
Карасев в прошлом матче на VAR тоже работал, но не стал подсказывать Вилкову что была рука у Куликова игрока Локо, хотя Влашич четко на это указывал Вилкову. Так что я бы на твоем месте не питал таких надежд в отношении Карасева.

Судья Игорь Федотов:"Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не поставил пенальти в ворота «Локо». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге. Но по этому моменту претензии стоит предъявлять скорее Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Он отсудил две игры подряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет что ли?"
abrek123
abrek123
30 сентября в 12:42
Тут без шансов для Спартака))))Кукуян в поле,Карась на VAR ))))))
Барeт Гейл
Барeт Гейл
30 сентября в 12:35
Ждем замену одного из ассистентов по не понятным причинам.
ermak6848
ermak6848 ответ Мяучело (раскрыть)
30 сентября в 12:33
хорошо подмечено..
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 12:32
Фамилия у Павла напоминакт детскую песнь про Ку -Ку..
Раз ку-ку, два ку-ку оба шлёпнулись в муку...
pomor45
pomor45
30 сентября в 12:28
Источник сообщил, что Федун интересуется Кукуяном.
Мяучело
Мяучело
30 сентября в 12:27
Мяучело
Мяучело
30 сентября в 12:26
этот тот клоун который крыльям чистый гол отменил и две липовые пенки зениту поставил?))))
kolpino08
kolpino08
30 сентября в 12:19
Для спартачей любой арбитр - прозенитовский до матча))
после матча и кучи ошибок в пользу Спартака - прозенитовский, но тупой и неквалифицированный)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
30 сентября в 12:17
Фуууу, судья продажная)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
30 сентября в 12:05
лазурный агент Кукуян заступил на своё дежурство😂🙆‍♂️ одна надежда на Карасёва, что будет сидеть на VAR, он всё - таки заработал уважение своей работой от фанатов всех клубов рпл, будем надеяться Карасёв не поведётся на питерские бабки, которые раз за разом поступают на счёт агенту Кукуяну, Иванову, Вилкову...Еськову теперь пособие прилетает😆
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 сентября в 12:04
один из лучших арбитров на сегодняшних день
Великолепный
Великолепный
30 сентября в 11:54
После матча вся страна увидит чей это судья!)))
Colchoneros
Colchoneros
30 сентября в 11:54
Кукуян он рассудит!😁
Makao
Makao ответ cska vperiod (раскрыть)
30 сентября в 11:45
Чей он там был? В прошлом сезоне он Зенит тащил
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 11:36
Спартак, в рамках этого дерби столиц, подготовит зенит к уровню ЛЧ, т. е норм судейство и куча голов
nikoladolgov
nikoladolgov
30 сентября в 11:33
Интересно - интересно, а у Кукуяна дача есть или ему уже новый дворец пора вручать ?
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 11:33
Газизов обернет это в нашу пользу
тумба-юмба
тумба-юмба
30 сентября в 11:20
    Legend 6
    Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    30 сентября в 11:19
    Вот как не стыдно?
    Сезон 19/20 24 тур. Зенит - Крылья советов
    1 гол забили Крылья
    2 гола забил Кукуян за Зенит, да таких липовых, что чай можно заваривать...
    Стыдно господа переобуваться, стыдно.
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