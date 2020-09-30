Президент РФС Дюков: «Я вижу прогресс в работе арбитров»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о работе арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги.

Я вижу определенный прогресс. Мы кажется, что последние туры прошли достаточно спокойно. Арбитры в поле начали ошибаться меньше. В первые 9 туров прошлого сезона арбитры совершили 46 ключевых ошибок, в этом году — 37. То есть количество ошибок сократилось на 20 процентов. Дополнительно эту ситуацию, конечно, исправил ВАР.

Хотя к ВАР тоже есть вопросы. То, как он работает, сейчас нас не устраивает. ВАР пропустил 4 ошибки. Но было 18 правильных решений со стороны ВАР. Были допущены, но не были исправлены в прошлом сезоне за 9 туров 40 ошибок, а в этом сезоне их 19.

Нас не устраивает такое количество ошибок. Все их исключить нельзя, но мы хотим выйти на уровень, когда у нас будет не больше одной ключевой ошибки за тур.

Нужно понимать, что ВАР — это непростая система. Кроме того, каждый год вводятся нововведения в правила. Каждый сезон мы получаем новые рекомендации по тому, как трактовать тот или иной эпизод.

Чтобы повысить эффективность использования системы, мы привлекли известного специалиста Дэвида Эллерея.

Скандалов стало чуть меньше, потому что мы сейчас делаем достаточно много для повышения уровня грамотности футбольной общественности и журналистов. Мы стали более открытыми. У нас начал расти уровень грамотности. Когда смотрю футбольные репортажи по телевизору, вижу, что комментаторы начинают более взвешенно давать оценки действиям судей. Если раньше было много эмоций, но мало знаний, то теперь знаний стало больше, и это помогает снижать эмоциональный фон.

Я благодарен нашим клубам, они в последние туры стали вести себя более сдержанно. На данный момент ситуация стала спокойнее, но это не значит, что мы должны расслабиться и ничего не делать.