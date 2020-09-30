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Президент РФС Дюков: «Я вижу прогресс в работе арбитров»

30 сентября 2020, 22:28

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о работе арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги.

Я вижу определенный прогресс. Мы кажется, что последние туры прошли достаточно спокойно. Арбитры в поле начали ошибаться меньше. В первые 9 туров прошлого сезона арбитры совершили 46 ключевых ошибок, в этом году — 37. То есть количество ошибок сократилось на 20 процентов. Дополнительно эту ситуацию, конечно, исправил ВАР.

Хотя к ВАР тоже есть вопросы. То, как он работает, сейчас нас не устраивает. ВАР пропустил 4 ошибки. Но было 18 правильных решений со стороны ВАР. Были допущены, но не были исправлены в прошлом сезоне за 9 туров 40 ошибок, а в этом сезоне их 19.

Нас не устраивает такое количество ошибок. Все их исключить нельзя, но мы хотим выйти на уровень, когда у нас будет не больше одной ключевой ошибки за тур.

Нужно понимать, что ВАР — это непростая система. Кроме того, каждый год вводятся нововведения в правила. Каждый сезон мы получаем новые рекомендации по тому, как трактовать тот или иной эпизод.

Чтобы повысить эффективность использования системы, мы привлекли известного специалиста Дэвида Эллерея.

Скандалов стало чуть меньше, потому что мы сейчас делаем достаточно много для повышения уровня грамотности футбольной общественности и журналистов. Мы стали более открытыми. У нас начал расти уровень грамотности. Когда смотрю футбольные репортажи по телевизору, вижу, что комментаторы начинают более взвешенно давать оценки действиям судей. Если раньше было много эмоций, но мало знаний, то теперь знаний стало больше, и это помогает снижать эмоциональный фон.

Я благодарен нашим клубам, они в последние туры стали вести себя более сдержанно. На данный момент ситуация стала спокойнее, но это не значит, что мы должны расслабиться и ничего не делать.

Также Дюков рассказал о финансовой ситуации в РФС.

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Все комментарии
kts
kts
06 октября в 08:30
Поднимите ему веки.... (((
Евгений Быстров
Евгений Быстров
06 октября в 05:37
Мда..."ВАР-это сложная система...".Объясните мне,в чем сложность увидеть очевидный офсайд или игру рукой в своей штрафной и т.д.?Никакой ВАР не поможет,если судейки такие.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Бамбихрюк (раскрыть)
06 октября в 05:35
О чем говорить,если даже царь такой.
oFANATo
oFANATo
06 октября в 00:08, ред.
Федотов: «В матче с „Сочи“ арбитр просто уничтожил „Ростов“ и Карпина»

И. Федотов: Вилков должен был назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

А у питерского Дюкова видители прогресс у судей.
Kosmos58
Kosmos58
05 октября в 21:37
Бздюков, какой прогресс??? Слепец!!!
alexamit
alexamit
01 октября в 11:52
Прогресс в чём?Меньше стали брать на лапу?
oFANATo
oFANATo
01 октября в 11:32
Дюков какой футбол смотрит?
Какой прогрес?
Если Вилков в поле, а Карасев на ВАР
Не видят игру рукой игрока Локо Куликова и не назначают 100 процентный пенальти в ворота Гильерме.
Байкал-38
Байкал-38
01 октября в 06:01
Я тоже вижу прогресс арбитров, когда матчей нет, а как матчи начинаются, так сразу беда.
mihaluch
mihaluch
01 октября в 00:18
Наши судьи самые первые научились обходить ВАР.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
30 сентября в 23:52
Это говорящая голова. У многих на работе такой есть. Который стелит о чем угодно кроме дела.
ABir
ABir
30 сентября в 23:50
ВАРА да, есть прогресс, а человеческий фактор никто не отменя
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 23:27
дюкнул - как пукнул шурик около футбольный..
протон1
протон1
30 сентября в 23:26, ред.
молодцы они
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 сентября в 23:01, ред.
Пока Федун не выступил.......И то лучшему футболисту дзюбе все можно и левые , и правые пенали пробивать...).
lexatver
lexatver
30 сентября в 22:58
В матчах его любимого зенита прогресс судей на лицо)
d_fincher
d_fincher
30 сентября в 22:45
Точно. Дзюба не даст соврать.
rubinovyi2
rubinovyi2
30 сентября в 22:33
Чиновник,он и в Африке чиновник.(
Набор слов.повторяющих одно и тоже,только меняя местами...(
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