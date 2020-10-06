Мещеряков высказался о спартаковском прошлом Зе Луиша

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал подписание в команду нападающего Зе Луиша, который до перехода в «Порту» выступал за «Спартак».
Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше.
В ЛЕ с деньгами все нормально)
В ЛЕ с деньгами все нормально)
Где новые игроки в полузащиту, там же больше всего растеряли и пинает там почти одна молодежь(
Где новые игроки в полузащиту, там же больше всего растеряли и пинает там почти одна молодежь(