Мещеряков высказался о спартаковском прошлом Зе Луиша

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал подписание в команду нападающего , который до перехода в «Порту» выступал за «Спартак».

Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше.