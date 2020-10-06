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Мещеряков высказался о спартаковском прошлом Зе Луиша

06 октября 2020, 18:37

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал подписание в команду нападающего Зе Луиша, который до перехода в «Порту» выступал за «Спартак».

Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше.

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Killofwrath
Killofwrath ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
07 октября в 08:53
Баварию может и нет, с Атлетико еще можно побороться, они не в том состоянии
В ЛЕ с деньгами все нормально)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Killofwrath (раскрыть)
06 октября в 21:48
Надежда на то,что молодежь вывезет РПЛ,а ЛЧ просто для получения денег и опыта.Очевидно,что кого бы(реально,а не в мечтах) не купил Локо,обойти Баварию и Атлетико не реально,а игра в ЛЕ денег особо не приносит и усложняет весенний календарь.С практической точки зрения,все логично.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 21:41
нет проблем всего помолодел на 2 года но зе не помошник паравозам , в РПЛ МОЖЕТ БЫТЬ но в ЛЧ врятли,центр промнут и усе он бесполезен
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 октября в 21:28, ред.
Зу Лус вернулся...Как и обещало руководство локо омолаживают состав. Эх, жаль что Манджукича не подписали, тогда вообще омолодились бы.
Сп62
Сп62
06 октября в 20:42
Со Спартаком его не выпустят, побоятся. А вдруг...
pomor45
pomor45
06 октября в 20:31
Подумаешь зелукойл стал зелокомотивом.
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 19:30
ну не скажи))))в дзюбе до сих пор спартак просматривается))))))))))
Killofwrath
Killofwrath
06 октября в 19:08
Неплохой трансфер конечно, НО
Где новые игроки в полузащиту, там же больше всего растеряли и пинает там почти одна молодежь(
sv_1969
sv_1969
06 октября в 19:01
Какая разница где он играл до этого!
cska vperiod
cska vperiod ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 октября в 18:47
Был с детства за спартак теперь за Локо если надо будет и Локо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 18:39
Зелуишь профи,хорошо играл!
shlomo
shlomo
06 октября в 18:39
Ну со вторым приходом в Россию...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 18:39
Он с децтва за Локо...
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