ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Спартаку“ трансферы не нужны. В еврокубках он не играет»

06 октября 2020, 17:21

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансферной политике красно-белых.

Мне не кажется, что «Спартаку» нужно что-то предпринимать с трансферами, потому что клуб и так за последние годы очень много потратился. Не забывайте, что недавно был куплен Тиль за 20 миллионов евро и Крал примерно за 12. Более того, «Спартак» за год потратился миллионов на 40-50, а если каждое трансферное окно покупать футболистов на такую сумму, то куда это приведет? Думаю, этого делать не нужно.

Другое дело, что «Зенит» сейчас тратится потому, что они богаче «Спартака» и потому что они играют в Лиге чемпионов. Поэтому у них ситуация безвыходная, они обязаны это делать, чтобы попробовать выстрелить в еврокубках. А «Спартак» нигде на международном уровне не играет — он не играет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Поэтому, что ему нужно-то? «Спартаку» главное — хорошо сыграть этот чемпионат, что они в принципе сейчас и делают, идут в лидерах. А наш чемпионат достаточно быстрый, скоро закончится и на следующий раз уже будут думать, кого приобретать.

Не считаю, что красно-белым сейчас необходим правый защитник. Вопрос по поводу тех или иных позиций стоит во многих командах, поэтому я к этому уже с юмором отношусь. Потому что как только кто-то начинает проигрывать, все сразу говорят о трансферах, так как это самая легкодоступная тема — купить и продать.

Для чемпионата России состав «Спартака» укомплектован и готов. Им противостоят только команды первой пятерки, а все остальные клубы объективно слабее них, поэтому им ничего пока не надо менять. Думаю, что укрепляться нужно только на следующий сезон для выступления в еврокубках.

Также недавно Мостовой высказался о возможном закрытии трибун на матчах под эгидой РФС.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 19:12
Мнение Мостового, это всего лишь мнение Мостового.
112910415
112910415
06 октября в 18:43
мнение великого эксперта не обязательно к исполнению
Qatar Airways
Qatar Airways
06 октября в 18:28
Мостовому мозги не нужны, он же ими не пользуется.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 18:18
А вот интересно, Тедеско мнение "великого эксперта" Мостового учитывает или ему по барабану???
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 18:02, ред.
"Спартаку" трансферы не нужны,
еврокубки,оказалось, тоже;
получается,что всех судить должны
мы не по возрасту,
а только лишь "по роже"...
killerman77
killerman77
06 октября в 18:01
им только трусиков кружевных прикупить, чтобы кидать: сначала в рпл, а на следующий сезон в фнл торпедо и акрону будут кидать, пока им их обратно не запердолят...
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 октября в 17:50
Родину победили!))
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 17:46
Сорят деньгами действительно.
за
за
06 октября в 17:40
Мостовой скамейку запасных на матче с Зенитом видел?
Константин Белых
Константин Белых
06 октября в 17:35
Адмирал Ясен Куй..
makkie
makkie
06 октября в 17:30
Мостовой тот еще эксперт, а проблему на правом фланге не видит только слепой.
drug01
drug01
06 октября в 17:25
Пусть будет так как считает нужным
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 17:21
Да и в России тоже...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100