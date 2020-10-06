Мостовой: «„Спартаку“ трансферы не нужны. В еврокубках он не играет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансферной политике красно-белых.

Мне не кажется, что «Спартаку» нужно что-то предпринимать с трансферами, потому что клуб и так за последние годы очень много потратился. Не забывайте, что недавно был куплен Тиль за 20 миллионов евро и Крал примерно за 12. Более того, «Спартак» за год потратился миллионов на 40-50, а если каждое трансферное окно покупать футболистов на такую сумму, то куда это приведет? Думаю, этого делать не нужно.

Другое дело, что «Зенит» сейчас тратится потому, что они богаче «Спартака» и потому что они играют в Лиге чемпионов. Поэтому у них ситуация безвыходная, они обязаны это делать, чтобы попробовать выстрелить в еврокубках. А «Спартак» нигде на международном уровне не играет — он не играет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Поэтому, что ему нужно-то? «Спартаку» главное — хорошо сыграть этот чемпионат, что они в принципе сейчас и делают, идут в лидерах. А наш чемпионат достаточно быстрый, скоро закончится и на следующий раз уже будут думать, кого приобретать.

Не считаю, что красно-белым сейчас необходим правый защитник. Вопрос по поводу тех или иных позиций стоит во многих командах, поэтому я к этому уже с юмором отношусь. Потому что как только кто-то начинает проигрывать, все сразу говорят о трансферах, так как это самая легкодоступная тема — купить и продать.

Для чемпионата России состав «Спартака» укомплектован и готов. Им противостоят только команды первой пятерки, а все остальные клубы объективно слабее них, поэтому им ничего пока не надо менять. Думаю, что укрепляться нужно только на следующий сезон для выступления в еврокубках.