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Агент Вендела: «Благодарим „Зенит“ за работу»

06 октября 2020, 16:21

Новобранец «Зенита» Вендел счастлив, что перебрался в питерский клуб из «Спортинга». Об этом заявил агент футболиста Сезар Барбьери.

«Зенит» очень хотел Вендела и приложил все усилия. Мы счастливы! Вендел с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол. Благодарим «Зенит» за работу, переговоры были легкими.

Сумма трансфера? Это действительно 20 млн евро + 4 млн в виде бонусов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
06 октября в 20:30
Агент Вендела очень рад что развели зенит на бабки😆🤣😆
ildar_3871
ildar_3871
06 октября в 17:29
Через год продадут !
pomor45
pomor45 ответ cska vperiod (раскрыть)
06 октября в 17:29
Он и сам будет нехилым налогоплательщиком.
pomor45
pomor45
06 октября в 17:27, ред.
Был Витсель, теперь Вендел ( оба что-то такое от вентиля). Что же ждём что-то вроде халкселя.
pomor45
pomor45
06 октября в 17:25
Вендел очень рад, что переговоры агенту дались легко и он получил возможность сыграть в ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
06 октября в 17:22
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 17:21, ред.
    Вин Дизель знаю Вендель не знаю )
    Footbolista
    Footbolista
    06 октября в 17:13
    "Вендел с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол"...
    Подписывали не глядя что ли?)....
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 17:11
    Кто такой Вендел ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    06 октября в 17:10
    Тоже хочу бонус 4 млн, мне надолго хватит.
    Ждём в игре Вендела, уверен усилит амбиции по завоеванию 4го места в лч и пятого в чемпе
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ cska vperiod (раскрыть)
    06 октября в 16:45
    Ну считать деньги частников работающих в Газпроме такое себе дело,в Газпроме 50% работающих это частники...
    STVA 1
    STVA 1
    06 октября в 16:41
    Ну а чё!Не торговались))
    neukomm
    neukomm
    06 октября в 16:39
    Сделайте, пожалуйста, чтобы поле игроков было наоборот - напы сверху, а вратарь снизу. Или 2 варианта отображения поля
    Faustello
    Faustello
    06 октября в 16:39
      cska vperiod
      cska vperiod
      06 октября в 16:33
      Негр рад, что будет получать дормовые деньги, кстати налогоплательщиков.
      Zenit_84
      Zenit_84
      06 октября в 16:22
      Да не за что. Предлагайте еще!
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