Агент Вендела: «Благодарим „Зенит“ за работу»

Новобранец «Зенита» Вендел счастлив, что перебрался в питерский клуб из «Спортинга». Об этом заявил агент футболиста Сезар Барбьери.

«Зенит» очень хотел Вендела и приложил все усилия. Мы счастливы! Вендел с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол. Благодарим «Зенит» за работу, переговоры были легкими.

Сумма трансфера? Это действительно 20 млн евро + 4 млн в виде бонусов.