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Агент: «Цель Заремы в „Спартаке“ — не допустить воровства денег Федуна»

06 октября 2020, 19:02

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис поделился мнением об участии в жизни «Спартака» Заремы Салиховой — подруги владельца клуба Леонида Федуна.

Женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело своего мужа. Леонид Арнольдович — занятой человек, много дел. Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы. Как я понял, основная деятельность и то, чего хочет добиться — стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций.

Чтобы клуб не переплачивал, и если вещь стоит рубль, то заплатили бы рубль, а еще лучше — 90 копеек. Ларссон — ее кандидатура, его купили не за 12 или 14 миллионов. Вижу, какую она поставила цель, и это правильно. Потому что в «Спартаке» реально был финансовый беспредел. И это было и до Томаса [Цорна — бывшего генерального директора клуба], и с Томасом. Человек хочет вникнуть и прекратить это, чтобы на клуб не смотрели как на денежный мешок, который можно распилить.

Главная цель Заремы — не допустить воровства денег мужа? Да, правильно. Тырили ли деньги до нее? Такие разговоры были. Что заставляет предположить, что сейчас деньги не тырят? Бухгалтерия. Как я понял, «Спартак» живет в тех же гостиницах, летает на тех же самолетах, жизнь команды не поменялась, но это все стало дешевле.

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Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
07 октября в 11:45
Сразу после того, как они снимутся с чемпионата)
Doping87
Doping87
07 октября в 09:43
За 12, 14 млн € Ларссона никто не покупал, конечно ведь он стоит 4🤦‍♂️
Бот зануда
Бот зануда
07 октября в 06:22


Все статьи вы можете не только прочитать, но и послушать.


Бот зануда
Бот зануда
07 октября в 06:22


В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


ibica
ibica
07 октября в 03:18
Экономит в Спартаке себе на ништяки))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
07 октября в 03:15
Лютый 3,14 здец.
Можно угорать любой фразы.
Даже с любой части любой фразы.
Круче придумать невозможно!
ermak6848
ermak6848
07 октября в 00:53
Оказывается вот где кроются неудачи Спартака....
Bastardo
Bastardo ответ particular (раскрыть)
06 октября в 23:51
Либо женская чуйка даже в сюжете "Место встречи изменит нельзя" не сработала. Чего уж говорить о футболе, где Маргариту Луи-Дрейфус (Экс-владелец Марселя) спокойно обворовывали.
GrimlocK
GrimlocK
06 октября в 23:18
подруга Федуна, которая переживает, что деньги Федуна попадут в чей-то карман, а не в ее))
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 22:56
хоть у кого то есть то что у федуна отсутствует))))
particular
particular ответ Bastardo (раскрыть)
06 октября в 22:53, ред.
Я не радуюсь, а удивляюсь..:)
Но то, что не выявит никакой аудит, гонцы Счётной палаты и спецы ФНС, - там может дать результат женская чуйка..:)
Bastardo
Bastardo ответ particular (раскрыть)
06 октября в 22:48
Рано ты радуешься, ибо где она училась вычислять финансовые махинации и как ей это удаётся - неясный вопрос. Да и не ясно, насколько она сама честна.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
06 октября в 22:35
очередное отвлечение, одурманивание болел Спартака. Л.Федун готовит передачу футболклуба СМ болелам?... о том кто такой босс СМ чётко излагал покойный В.Рейнгольд. так о чём Зарема беспокоится? странно что фратрия и весь бомонд СМ до сих пор бредят Газпромом, VAR судейским заговором и др., но никто не спросит Федуна когда клуб перейдёт народу?
post-navigator
post-navigator
06 октября в 22:24
Ну это вряд ли, а всё же вдруг... если последний аргумент федуна окажется недостаточно длинен и мускулист, то что тогда случится, о зарема, предмет вожделения диких народов???
nikoladolgov
nikoladolgov
06 октября в 22:18
Понятно. Скоро Спартак переименуют в Зарема.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 октября в 22:05
"Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы"
После этого стало ясно что это вброс, мне как эксперту.
Футболистов надо знать не по фамилиям, а по характеристикам
Анд-м
Анд-м ответ pomor45 (раскрыть)
06 октября в 21:54
Так она его вроде позвала, урунова протащили а, дальше кранты 😁
Димон Булыкин
Димон Булыкин
06 октября в 21:49
Кокорин без палева обворовывает Спартак))) респект)))
ABir
ABir
06 октября в 21:42
Если у неё получится, это же хорошо.
mortid
mortid
06 октября в 21:10
Где же мне пристроиться хранителем чьих нибудь миллиардов, пол сменить что ли? :D
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 21:10, ред.
Жена...подруга...любовница...сожительница...запутали совсем!!!
Нет повести забавнее в стране ,чем сказ о пострадавшем Федуне.
311
311
06 октября в 20:57
Звезда плейбоя, заведующая финансами в Спартаке это очередной троллинг Федуна?)
Сп62
Сп62
06 октября в 20:51
Главное, чтобы человек был хороший, ну и душевный тоже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 20:42
Ну а чо,а вдруг правда!
particular
particular
06 октября в 20:35
Редкая цель для леди - сберегать... Обычно, - всё наоборот... Похвально..:))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 октября в 20:32
Пусть собаку купит ! Зачем же ей для этих целей Газизов ?
RIR68
RIR68
06 октября в 20:32
Мижигурскис раскрыл все семейные тайны Федунов.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
06 октября в 20:29
Кто главнее то в итоге? Зарема или Газизов?
И когда Федун вернёт контроль над клубом и сдержит своё слово?
pomor45
pomor45
06 октября в 20:23
Ревностно бережёт своё наследство. Федуну стоило бы призадуматься.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
06 октября в 20:21
зарема решает
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