Агент: «Цель Заремы в „Спартаке“ — не допустить воровства денег Федуна»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис поделился мнением об участии в жизни «Спартака» Заремы Салиховой — подруги владельца клуба Леонида Федуна.

Женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело своего мужа. Леонид Арнольдович — занятой человек, много дел. Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы. Как я понял, основная деятельность и то, чего хочет добиться — стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций.

Чтобы клуб не переплачивал, и если вещь стоит рубль, то заплатили бы рубль, а еще лучше — 90 копеек. Ларссон — ее кандидатура, его купили не за 12 или 14 миллионов. Вижу, какую она поставила цель, и это правильно. Потому что в «Спартаке» реально был финансовый беспредел. И это было и до Томаса [Цорна — бывшего генерального директора клуба], и с Томасом. Человек хочет вникнуть и прекратить это, чтобы на клуб не смотрели как на денежный мешок, который можно распилить.

Главная цель Заремы — не допустить воровства денег мужа? Да, правильно. Тырили ли деньги до нее? Такие разговоры были. Что заставляет предположить, что сейчас деньги не тырят? Бухгалтерия. Как я понял, «Спартак» живет в тех же гостиницах, летает на тех же самолетах, жизнь команды не поменялась, но это все стало дешевле.