«Метц» потребовал от «Спартака» € 5 млн за трансфер Сентонза

1602009343

06 октября 2020, 21:35

Французский «Метц» готов продать защитника в «Спартак».

По информации источника, французы хотят выручить 5 млн евро с трансфера 24-летнего футболиста. «Спартак» предложил «Метцу» € 4 млн и € 700 тыс. бонусами. В «Метце» ответили, что готовы закрыть сделку, если «Спартак» предложит € 5 млн.

Отмечается, что красно-белые готовы предоставить Фабьену контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро в год.

Контракт Сентонза с «Метцем» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в чемпионате Франции, 3 голевые передачи и 3 предупреждения.