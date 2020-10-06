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«Метц» потребовал от «Спартака» € 5 млн за трансфер Сентонза

06 октября 2020, 21:35

Французский «Метц» готов продать защитника Фабьена Сентонза в «Спартак».

По информации источника, французы хотят выручить 5 млн евро с трансфера 24-летнего футболиста. «Спартак» предложил «Метцу» € 4 млн и € 700 тыс. бонусами. В «Метце» ответили, что готовы закрыть сделку, если «Спартак» предложит € 5 млн.

Отмечается, что красно-белые готовы предоставить Фабьену контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро в год.

Контракт Сентонза с «Метцем» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в чемпионате Франции, 3 голевые передачи и 3 предупреждения.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
07 октября в 16:23
Что за человек...???
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
07 октября в 11:08
Даже французы знают что с федуна можно тянуть любые деньги за ноунейма
galem72
galem72
07 октября в 10:36
Нормальный райтбак для рпл. Всяко лучше Маслова и непонятно почему всё ещё оставшемуся в составе Ещенко.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
07 октября в 07:44, ред.
Защитник никчемный, вот и стоит копейки
Супервайзер
Супервайзер ответ particular (раскрыть)
07 октября в 07:28
Если посмотреть на городок Метц, то станет ясно, что 5 миллионов для клуба очень большая сумма.
Madikus
Madikus
07 октября в 06:05
5 Лямов -это отличная цена..По сравнению с Лоуреном и Вендел ..тем более перспектива у этого парня огромная!! Да и по статистике внушает доверия.
Значит несколько дней ...и ждём новичка!!!!
ibica
ibica
07 октября в 03:21
Слово за Заремой?!)
Армейская душа
Армейская душа
07 октября в 02:01
Завтра Газизов расскажет о том, что не получилось и как они работают над трансферами )))
STVA 1
STVA 1
06 октября в 23:42
Вот так!
Костик Смирнов
Костик Смирнов
06 октября в 23:35
Метц» потребовал от «Спартака
А кто они такие что-бы требовать?
Может предложили...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 23:20
К двадцати четырем годам всего один сезон в Лиге1. Правда с ходу занял место в основе и выдал несколько приличных отрезков, но все же не факт что у него зайдет в России.
valt134
valt134
06 октября в 23:09
Не клюют «лягушатники» на бонусы...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
06 октября в 22:54
Возможно денежки нужны...вот и торгуются...на 4.5 сойдутся)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Little Caprice (раскрыть)
06 октября в 22:32
Сейчас цены сильно упали в европе, а в России дети лимита до сих пор в цене. Потому Кузяев и не уехал
25процентный клоун
25процентный клоун
06 октября в 22:31
Можно было Зе Луиша купить и Рассказова оставить
Little Caprice
Little Caprice
06 октября в 22:29
Судя по рейтингу на whoscored - это топовый защитник. Непонятно, почему всего 5 млн. С его статистикой и возврастом он от 15 идти должен.
oFANATo
oFANATo
06 октября в 22:23, ред.
5 млн. совсем не дорого....вопрос только какого качества?
particular
particular
06 октября в 22:06, ред.
Готовность продать, возможно, говорит о желании сбАгрить... Тогда 5 лимонов - перебор...
Трезвый повар
Трезвый повар
06 октября в 22:00
Небольшая сумма. Если игрок хороший то можно 5 евролямов заплатить
Анд-м
Анд-м
06 октября в 21:58
Купите уж кого нибудь, надоели засорять новостную ленту))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 21:52
Газизов начал работать...
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 21:52
опять федуна разводят))
Faustello
Faustello
06 октября в 21:48
Зарема за 7 возьмёт, надо же даме на черный день что то откладывать)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 21:47
Зачем он Спартаку!?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 21:43
кто такой сентонза, что за чел
drug01
drug01
06 октября в 21:39
Слишком много хотят
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