Трансферная сага года. У «Спартака» десять дней, чтобы успокоить Черчесова

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» восстанавливает хронологию саги, которая коснулась тренера сборной и ключевого футболиста москвичей.

В шутку один из фанатов «красно-белых» так описал свежий трансферный день в РПЛ : «Локомотив» — Зе Луиш, «Зенит» — Вендел, «Краснодар» — Чернов, «Спартак» — Москва. Нового правого защитника столичного клуба ждут месяцами.

Послушайте Зобнина, ведь вынужден играть на правом фланге, хотя Черчесов прямо сказал – если Роман не вернется в центр, то будут проблемы с попаданием в основу сборной на Евро-2020. Тренеру невыгоден эксперимент после травы Баринова, да и Роману непросто:

Всем понятно, что сейчас ищется правый защитник. Как только придёт игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема.

Поскольку Зобнин – командный игрок, то слушает Тедеско и помогает «Спартаку». Но раз о проблеме правого фланга говорили еще при тренере Каррере (помните Петковича?), то важно восстановить хронологию актуальных поисков и найти причины неудач селекционеров.

6 июля 2020. Гуга Гомес мог перейти в «Спартак»

Представитель москвичей провел переговоры с президентом «Атлетико Минейро». Молодой правый латераль Гуга Гомес должен был стать новичком «Спартака» три месяца назад. Стоимость сделки нормальная – до 3 млн евро. Но дальше бразильцы решили ждать жирного предложения из Западной Европы, хотя кучерявый талант – интересный игрок. Сильнее Пикачу из «Васко да Гамы». Чуть позже сами скауты «Спартака» забраковали парочку беков из Бразилии – помнят, что нельзя брать Рошу, если отказал Луан.

23 июля. Агент Смольникова договаривался с москвичами

Карту «Спартака» и бросания перчатки разыграли, когда свободный агент Смольников искал новую команду. Представитель игрока Маньяков на переговорах предложил услуги правого защитника за 1.2 млн евро в год и за подъемные 2 млн евро. Но поскольку Мусаев правильно отметил – у «Краснодара» нет мест для легионеров, то «быки» выиграли этот аукцион, им нужны люди с российскими паспортами.

23 сентября. Орье отказался от трансфера в Москву

Серж сыграл против «Манчестер Юнайдет» в основе, напомнив о себе, а до этого наотрез отказался от смены клуба АПЛ на команду РПЛ . Хотя Моуриньо подписал Мэтта Дохерти – защитника «Вулверхэмптона», и согласился расстаться с ивуарийцем, известный хулиган и результативный игрок испортил планы Леви, который ждал миллионы Федуна.

23 сентября. Газизов попытался убедить «Бенфику»

Странный ход, «орлы» могут отдать 19-летнего таланта за 20 млн евро кому угодно, хоть клубу из Австралии, но «Спартак» такая сумма трансфера Томаса Тавареша точно не устраивала. Да и кто сказал, что без опыта можно решить проблемы Тедеско на правом фланге? У «Бенфики» не «3-5-2», сам по себе кудрявый португалец – интересный, но это не игрок для «Спартака»-2021, сразу понятно.

28 сентября. Хисай не перейдет в «Спартак» из «Наполи»

И так подходили, и эдак. Де Лаурентиса убедили – готовы были раскошелиться, ведь защитник «Наполи» и сборной Албании известный, пусть и потерял место в стартовом составе Гаттузо. Но Хисай уперся, хотя в Москве предлагали увеличения оклада с 1.6 млн евро до 3 млн евро в год. Жаль, 26-летний Эльсеид мог стать звездой РПЛ .

4 октября. Защитника «Уотфорда» Кико перехватывают испанцы

Поскольку «шершни» вылетели из АПЛ , то самым заметным игрокам ищут новые клубы. Деулофеу связали с «Локомотивом», еще одного испанца, Кико Феминиа – со «Спартаком». Про 29-летнего парня можно сказать, что он универсал – играл справа и слева, но середнячок. Скорее агент пытается раззадорить клубы Ла Лиги, нежели «Спартаку» реально нужен Кико.

7 октября. «Метц» увеличивает стоимость трансфера Сентонза

Хронологически последняя ставка Газизова, которая может сыграть. До закрытия трансферного окна в РПЛ всего 10 дней, а в чемпионате сыграли треть матчей – тянуть некуда. «Метц» требует за 24-летнего француза Фабьена Сентонза 5 млн евро, его агент раскатал губу – назвал 15 миллионов. Правый бек шикарно начал сезон – 5.3 перехвата за игру, 2.3 отбора, 1 ключевой пас в среднем. В прошлом чемпионате смотрелся хуже, но это плюс – игрок в форме. Надо брать, раз остальные сорвались?

Почему «Спартак» не нашел правого латераля вовремя?

Давняя проблема – сложнее решить. Крутые игроки отказываются, а Зобнин лучше, чем средние. Плюс у многих клубов есть такие «проклятые позиции». Паршивлюк девять лет назад пошутил, что «Спартак» с «Барселоной» объединяет разве что равная сила правых защитников – намекал на себя и Дани Алвеса. Но Сергею карьеру испортили травмы. Кирилл Комбаров в Туле смотрелся в лучшем сезоне круче, чем в любом за «Спартак». Крайние защитники у «красно-белых» бывали слабым звеном. А чемпионский успех ветерана Ещенко – заслуга бойцовских качеств. Но так «Спартаку» везет редко.

Большие запросы продавцов. Бразильские, португальские и французские клубы знают – в 2020-м их много денег никто не даст. Даже «Спартак», ведь Цорн потратил в прошлом году немало, и далеко не все вложения (Тиль, Мирзов и Шюррле – как примеры), оказались удачными. Жадность продавцов осталась, а платежеспособность покупателей упала. Российские клубы все чаще стали использовать в качестве аргумента на торгах, вот и «Спартак» водили за нос. А вывали на нервах 15 млн евро за правого бека – не лучшее решение.

Неопытность директора Газизова. Неопытность не в целом, а в качестве руководителя богатого клуба, которого каждый норовит обмануть с деньгами. Обо всех скромных ставках «Уфы» никто не узнавал сразу, только о финальном выборе. А тут все делились с вами полезной трансферной информацией. Поэтому знаем о целой серии неудачных переговоров. Будь генеральный директор опытнее, вопрос бы закрыли быстрее.

Впрочем, эта сага создана из-за стечения всех перечисленных причин. И не только Зобнину и Черчесову важно, чтобы поставили точку. Ждем официальной информации со дня на день. Или, может, Рассказова вернуть в основу и успокоится? Но «Спартак» не играет в еврокубках как раз потому, что допускал похожие проколы на трансферном рынке. Чтобы подобное не повторялось, нельзя терпеть, Тедеско нужна кадровая глубина.

Не очень хорошо, что в «Спартак» попадет далеко не первый выбор скаутов и даже не пятый в списке. Но Зобнин заждался, надо уважить верного футболиста «Спартака» и всех фанатов трансферным подарком.