Трансферная сага года. У «Спартака» десять дней, чтобы успокоить Черчесова

«Соккер.ру» восстанавливает хронологию саги, которая коснулась тренера сборной и ключевого футболиста москвичей.
В шутку один из фанатов «красно-белых» так описал свежий трансферный день в РПЛ: «Локомотив» — Зе Луиш, «Зенит» — Вендел, «Краснодар» — Чернов, «Спартак» — Москва. Нового правого защитника столичного клуба ждут месяцами.
Послушайте Зобнина, ведь вынужден играть на правом фланге, хотя Черчесов прямо сказал – если Роман не вернется в центр, то будут проблемы с попаданием в основу сборной на Евро-2020. Тренеру невыгоден эксперимент после травы Баринова, да и Роману непросто:
Всем понятно, что сейчас ищется правый защитник. Как только придёт игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема.
Поскольку Зобнин – командный игрок, то слушает Тедеско и помогает «Спартаку». Но раз о проблеме правого фланга говорили еще при тренере Каррере (помните Петковича?), то важно восстановить хронологию актуальных поисков и найти причины неудач селекционеров.
6 июля 2020. Гуга Гомес мог перейти в «Спартак»
Представитель москвичей провел переговоры с президентом «Атлетико Минейро». Молодой правый латераль Гуга Гомес должен был стать новичком «Спартака» три месяца назад. Стоимость сделки нормальная – до 3 млн евро. Но дальше бразильцы решили ждать жирного предложения из Западной Европы, хотя кучерявый талант – интересный игрок. Сильнее Пикачу из «Васко да Гамы». Чуть позже сами скауты «Спартака» забраковали парочку беков из Бразилии – помнят, что нельзя брать Рошу, если отказал Луан.
23 июля. Агент Смольникова договаривался с москвичами
Карту «Спартака» и бросания перчатки разыграли, когда свободный агент Смольников искал новую команду. Представитель игрока Маньяков на переговорах предложил услуги правого защитника за 1.2 млн евро в год и за подъемные 2 млн евро. Но поскольку Мусаев правильно отметил – у «Краснодара» нет мест для легионеров, то «быки» выиграли этот аукцион, им нужны люди с российскими паспортами.
23 сентября. Орье отказался от трансфера в Москву
Серж сыграл против «Манчестер Юнайдет» в основе, напомнив о себе, а до этого наотрез отказался от смены клуба АПЛ на команду РПЛ. Хотя Моуриньо подписал Мэтта Дохерти – защитника «Вулверхэмптона», и согласился расстаться с ивуарийцем, известный хулиган и результативный игрок испортил планы Леви, который ждал миллионы Федуна.
23 сентября. Газизов попытался убедить «Бенфику»
Странный ход, «орлы» могут отдать 19-летнего таланта за 20 млн евро кому угодно, хоть клубу из Австралии, но «Спартак» такая сумма трансфера Томаса Тавареша точно не устраивала. Да и кто сказал, что без опыта можно решить проблемы Тедеско на правом фланге? У «Бенфики» не «3-5-2», сам по себе кудрявый португалец – интересный, но это не игрок для «Спартака»-2021, сразу понятно.
28 сентября. Хисай не перейдет в «Спартак» из «Наполи»
И так подходили, и эдак. Де Лаурентиса убедили – готовы были раскошелиться, ведь защитник «Наполи» и сборной Албании известный, пусть и потерял место в стартовом составе Гаттузо. Но Хисай уперся, хотя в Москве предлагали увеличения оклада с 1.6 млн евро до 3 млн евро в год. Жаль, 26-летний Эльсеид мог стать звездой РПЛ.
4 октября. Защитника «Уотфорда» Кико перехватывают испанцы
Поскольку «шершни» вылетели из АПЛ, то самым заметным игрокам ищут новые клубы. Деулофеу связали с «Локомотивом», еще одного испанца, Кико Феминиа – со «Спартаком». Про 29-летнего парня можно сказать, что он универсал – играл справа и слева, но середнячок. Скорее агент пытается раззадорить клубы Ла Лиги, нежели «Спартаку» реально нужен Кико.
7 октября. «Метц» увеличивает стоимость трансфера Сентонза
Хронологически последняя ставка Газизова, которая может сыграть. До закрытия трансферного окна в РПЛ всего 10 дней, а в чемпионате сыграли треть матчей – тянуть некуда. «Метц» требует за 24-летнего француза Фабьена Сентонза 5 млн евро, его агент раскатал губу – назвал 15 миллионов. Правый бек шикарно начал сезон – 5.3 перехвата за игру, 2.3 отбора, 1 ключевой пас в среднем. В прошлом чемпионате смотрелся хуже, но это плюс – игрок в форме. Надо брать, раз остальные сорвались?
Почему «Спартак» не нашел правого латераля вовремя?
Давняя проблема – сложнее решить. Крутые игроки отказываются, а Зобнин лучше, чем средние. Плюс у многих клубов есть такие «проклятые позиции». Паршивлюк девять лет назад пошутил, что «Спартак» с «Барселоной» объединяет разве что равная сила правых защитников – намекал на себя и Дани Алвеса. Но Сергею карьеру испортили травмы. Кирилл Комбаров в Туле смотрелся в лучшем сезоне круче, чем в любом за «Спартак». Крайние защитники у «красно-белых» бывали слабым звеном. А чемпионский успех ветерана Ещенко – заслуга бойцовских качеств. Но так «Спартаку» везет редко.
Большие запросы продавцов. Бразильские, португальские и французские клубы знают – в 2020-м их много денег никто не даст. Даже «Спартак», ведь Цорн потратил в прошлом году немало, и далеко не все вложения (Тиль, Мирзов и Шюррле – как примеры), оказались удачными. Жадность продавцов осталась, а платежеспособность покупателей упала. Российские клубы все чаще стали использовать в качестве аргумента на торгах, вот и «Спартак» водили за нос. А вывали на нервах 15 млн евро за правого бека – не лучшее решение.
Неопытность директора Газизова. Неопытность не в целом, а в качестве руководителя богатого клуба, которого каждый норовит обмануть с деньгами. Обо всех скромных ставках «Уфы» никто не узнавал сразу, только о финальном выборе. А тут все делились с вами полезной трансферной информацией. Поэтому знаем о целой серии неудачных переговоров. Будь генеральный директор опытнее, вопрос бы закрыли быстрее.
Впрочем, эта сага создана из-за стечения всех перечисленных причин. И не только Зобнину и Черчесову важно, чтобы поставили точку. Ждем официальной информации со дня на день. Или, может, Рассказова вернуть в основу и успокоится? Но «Спартак» не играет в еврокубках как раз потому, что допускал похожие проколы на трансферном рынке. Чтобы подобное не повторялось, нельзя терпеть, Тедеско нужна кадровая глубина.
Не очень хорошо, что в «Спартак» попадет далеко не первый выбор скаутов и даже не пятый в списке. Но Зобнин заждался, надо уважить верного футболиста «Спартака» и всех фанатов трансферным подарком.
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С этого места поподробнее. Какую траву курил Баринов и почему Роману от этого непросто?))
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С этого места поподробнее. Какую траву курил Баринов и почему Роману от этого непросто?))
На Дюкова уже не надеетесь?!
На Дюкова уже не надеетесь?!
или как-нибудь
или как-нибудь
Кстати, о возможном закрытии Открывашки Роскомпозором. А ведь Федун, как к нему не относись, прав. Пока имеется ровно один аргумент по посещаемости: Я так думаю.
Уже пишут, что закрыли. Интересно, это питерская выгребная яма московской мэрией командует, или кудрявое конявое отребье постаралось?!
Кстати, о возможном закрытии Открывашки Роскомпозором. А ведь Федун, как к нему не относись, прав. Пока имеется ровно один аргумент по посещаемости: Я так думаю.
Уже пишут, что закрыли. Интересно, это питерская выгребная яма московской мэрией командует, или кудрявое конявое отребье постаралось?!
Его скоро выкинут из сборной.
Как тренер он слабый, его максимум это условное Динамо или гинеровцы !
Его скоро выкинут из сборной.
Как тренер он слабый, его максимум это условное Динамо или гинеровцы !