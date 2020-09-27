Нетипичная перестрелка в Серии А. Забыли о защите и забили 7 голов

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вчера, 10:24

«Интер» эффектно ворвался в новый сезон, обыграв «Фиорентину» в сумасшедшем по накалу матче. «Соккер.ру» — о триллере с семью голами.

Под руководством Антонио Конте «Интер» продолжает набирать массу и становиться все более убедительным кандидатом на место главного конкурента «Ювентуса» в чемпионате Италии. Концовка прошлого сезона с выходом в финал Лиги Европы только напомнила о серьезных намерениях «нерадзурри». Как и активная трансферная политика, которая подразумевала не только усиление состава, но и дублирование ряда позиций для углубления разнообразия.

Сейчас состав «Интера» выглядит едва ли не самым мощным за последние годы. Все позиции продублированы, они почти без изъянов. Состав позволяет проявлять вариативность, что Конте пришлось включить уже в первом матче чемпионата. «Фиорентина», надо сказать, тоже не дремала. Она забрала из того же «Интера» Бираги и Валеро, из «Милана» — Бонавентуру, из «Сассуоло» — Лиролу. В общем, по возможности сохранила сильных игроков и расширила возможности состава.

Тут интересно еще то, что для «Фиорентины» этот матч был уже вторым в сезоне, тогда как для «Интера» — первым. Вероятно, этот фактор сказался на дебютном отрезке. Миланцы начали сумбурно и медленно, еще раскачивались. Тогда как «фиалки» сразу набросились на соперника. И этот дерзкий рывок принес плоды – уже на четвертой минуте «Фиорентина» разобрала оборону «Интера» и открыла счет.

«Интеру» стоило немалых трудов восстановить равновесие – сравнять получилось только к концу первого тайма, который в целом прошел в открытой борьбе. Обе команды после быстрого гола действовали скорее с акцентом на атаку, что не типично для футбола Серии А. Большие силы переводили и те, и другие в нападение, что регулярно выливалось в быстрые ответные атаки на обе стороны.

При этом, конечно, проигрывающий и обладающий большими ресурсами для контроля мяча «Интер» проявлял инициативу. Он мог сравнять и раньше, если бы в дело не вмешался ВАР. Лаутаро Мартинесу в борьбе с Касересом удалось обмануть судью красивым падением в штрафной – тот назначил пенальти. Но повторы показали, что аргентинец просто жульничал, так что свое решение арбитр изменил. Хотя сравнял все равно Мартинес – ударом с линии штрафной – так куда красивее.

Его же дриблинг привел к тому, что «Интер» впервые в игре вышел вперед – в самом начале второго тайма. Накрутив целую толпу, Лаутаро прострелил, а Чеккерини от неожиданности просто выставил ногу, переправив мяч в свои ворота. Режим открытой игры, принятый командами с самого начала матча, уже было не остановить. Безусловно, «Интер» мог бы попытаться контролем мяча успокоить ритм игры.

Наверное, это Конте и планировал сделать. Но у «Фиорентины» нашелся свой дриблер на дриблинг Мартинеса. Это ветеран Франк Рибери. С интервалом в шесть минут он сделал две голевые передачи, напомнив о своей гениальности. Сначала за счет дриблинга собрал на краю штрафной тройку защитников и вывел на удар Кастровилли. А потом с середины поля сделал шикарный разрезающий пас на Кьезу. И уже опять «Фиорентина» оказалась лидером.

А Рибери фактически становился главным героем матча. У Франка на счету пять успешных обводок – столько у всего «Интера» за весь матч. Одним из главных антигероев по ходу встречу все больше становился Ромелу Лукаку. Таран из «Интера» имел серию фантастических моментов, но умудрялся бить куда угодно, только не в ворота. Исправиться получилось за несколько минут до конца матча. А еще через две минуты Д’Амброзио вывел «Интер» вперед, и на этот раз окончательно. Так по ходу матча команды вели в счете по два раза.

Красивой раскачке игры и преимущества из стороны в сторону зрители обязаны невнимательной игре обеих команд в обороне и очень атакующим составам и установкам. А успех «Интера» обусловлен работой Конте с заменами. Потому что он по ходу игры сменил всю среднюю зону, особенно следовало это сделать с Эриксеном, который явно выпадал и находится пока не в форме. А сочетание в центральной зоне Видаля с Наингголаном уже со стороны выглядит устрашающе.

Эффективность замен выразилась и в том, как эффективно использовал «Интер» фланговые набеги – вышедшие на замену Хакими и Санчес сделали по голевой передаче как раз в самой концовке. И тут в противовес как бы замены «Фиорентины», которые только снижали качество работы. Якини убрал с поля всех, причастных к голам и определявших атаку: Рибери, Куаме, Кьезу и Бонавентуру, оставив только Кастровилли из этой группы.

Расчет был на свежесть вышедших, но им оказалось очень тяжело влиться в такую динамичную игру, требующую максимальной концентрации и движения. Они не сумели встроиться в контратакующую модель, которая работала как часы до середины второго тайма. Поэтому Лирола, Валеро, Влахович и Кутроне получили низкие оценки. «Фиорентина» предстала как бы в двух вариантах. И второй оказался гораздо менее эффективен, чем первый. У «Интера» все сложилось наоборот.

Антонио Конте (главный тренер «Интера»):

Эти три очка очень важны. Но нужно обращать внимание на процесс. Положительно то, что мы забили четыре мяча и могли забить больше. Вратарь «Фиорентины» был очень хорош. Мы атаковали много и создали проблемы сопернику. Но нам не хватало концентрации, чтобы противостоять контратакам. Мы должны вместе защищаться и атаковать. Баланс – это ключ ко всему. Временами мы были несбалансированными и платили за эти ошибки. Мы должны давить на соперника, защищаясь, а не сидеть на коленях у вратаря. Но я впечатлен тем, как мы атаковали, пусть иногда было слишком много игроков, идущих вперед, что оставляло пространство для контратак.

Джузеппе Якини (главный тренер «Фиорентины»):