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Модрич хочет остаться в «Реале»

08 октября 2020, 08:36

Полузащитник Лука Модрич хочет продолжить выступать за «Реал».

Как сообщается, хорватский хавбек уверен, что всё ещё может приносить пользу команде и вносить свой вклад в победы мадридского клуба. Футболист надеется договориться о новом контракте со «сливочными».

Отмечается, что руководство «Реала» ещё не приняло никакого решения относительно будущего Модрича. Боссы клуба не проводили с игроком переговоры о продлении соглашения, поэтому прямо сейчас ситуация с контрактом Модрича продолжает оставаться неясной.

Ранее хорватский полузащитник уже выражал желание завершить карьеру в «Реале».

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Ruslan3132
Ruslan3132
08 октября в 10:24
Еще год на подмене легко осилит Модрич и может завершить карьеру летом 2022 самым достойным образом для футболиста - в Мадридском Реале ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 09:37
Отдайте его в Локо!
avici_liverpool
avici_liverpool
08 октября в 09:02
на пенсию в серию а.
там как раз темп для пенсионеров что надо
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 08:47
максимум год. годы берут своё
beefs
beefs
08 октября в 08:47
его еще в прошлом году хотели продать, но удержался...
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 08:41
Хороший игрок, должен остаться в Реале
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