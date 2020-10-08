Модрич хочет остаться в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич хочет продолжить выступать за «Реал».
Как сообщается, хорватский хавбек уверен, что всё ещё может приносить пользу команде и вносить свой вклад в победы мадридского клуба. Футболист надеется договориться о новом контракте со «сливочными».
Отмечается, что руководство «Реала» ещё не приняло никакого решения относительно будущего Модрича. Боссы клуба не проводили с игроком переговоры о продлении соглашения, поэтому прямо сейчас ситуация с контрактом Модрича продолжает оставаться неясной.
Ранее хорватский полузащитник уже выражал желание завершить карьеру в «Реале».
там как раз темп для пенсионеров что надо
там как раз темп для пенсионеров что надо