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Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент

08 октября 2020, 10:49

Стали известны детали контракта полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Как сообщается, в соглашении хавбека есть пункт, по которому он может в любой момент покинуть подмосковный клуб бесплатно.

Отмечается, что это было главным условием, при котором Глушаков согласился подписать контракт с «Химками».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
08 октября в 22:16
В электротехнике есть выражение блуждающие токи. Так вот Денис становится блуждающим игроком в футболе.
praporchik zadov
praporchik zadov
08 октября в 20:05
Новость супер....все рады ...спасибо соккер!
Kosmos58
Kosmos58
08 октября в 19:48
Не захочет баню топить- уйдёт!.
протон1
протон1
08 октября в 19:04
глушак как про... туда сюда. спартак. ахмат химки. где он еще играл?
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
08 октября в 18:53
Глушаков должен вернуться в Спартак
Beekeeper
Beekeeper
08 октября в 17:16
как пришел бесплатно, так и ушел бесплатно =) а вы тут говорите что наши футболисты бесплатно не играют )))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
08 октября в 17:15
Это что еще за условия такие?!Вообще офонарели.Нашлась звезда...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 октября в 16:48
Возможно окажется в Динамо.
Kresi frok
Kresi frok
08 октября в 16:06
Кон Чен Ый
Димон Булыкин
Димон Булыкин
08 октября в 16:05
Ман Сити в принципе могут взять бесплатно его вместо Месси)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 октября в 15:17
пора ему бутсы вешать, так то парень неплохой, хоть и ссыться и ГЛУХОЙ ))
Big krendel
Big krendel
08 октября в 15:02
У баньщика единственный шанс это Химки. Дальше только бутсы на гвоздь. )))))
berda2003
berda2003
08 октября в 14:37
это угроза или привилегия?
nikoladolgov
nikoladolgov
08 октября в 14:20
Ясеньпень, что когдазабухает тот это писец
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 14:07
55-я минута матча.
Игрок Химок Денис Глушаков отправляется в раздевалку....ему это можно...у него такой пункт в контракте..."в любой момент."...)))
memphis
memphis
08 октября в 13:46
Хотели указать 700 млн. Евро , но потом опомнились, что он не Месси
memphis
memphis
08 октября в 13:44
Это скорее условие Химок, чтоб в любой момент выгнать бесплатно
h8you
h8you
08 октября в 12:47
неплохо устроился
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 12:47
Губошлёп предусмотрел этот пункт на случай если его погонят из Химок.
АлексАлекс
АлексАлекс
08 октября в 12:46
Это же надо так привознести пешехода-Глушакова, которому самое место в Химках...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 12:46
Наверно уже сбежал!🤣🤣🤣
neukomm
neukomm
08 октября в 12:36
А нужен ли он? Что он может дать команде? Любой команде. Он же просто паразитирует и давно уже свой уровень растерял.
berda2003
berda2003
08 октября в 12:27
привилегия или пренебрежение? типа: свалишь, никто и не заметит и жалеть не будет.
112910415
112910415
08 октября в 12:03
это разумно ... звонок из Баварии практически неизбежен !
makkie
makkie
08 октября в 11:47
Денис решил перекантоваться в Химках, поближе к Москве и своей новой пассии.
Как ушёл из Спартака - карьера сразу под откос пошла.
И нужно было лезть в бутылку, создавая конфликт с Каррерой?
DEIVID
DEIVID
08 октября в 11:41
Почему нет, если бесплатно достался клубу то можно и на каком-то пунктике в свою пользу настоять.
Трезвый повар
Трезвый повар
08 октября в 11:27
Полагаю Химки от безысходности согласились подписать на таких условиях Глушакова. Хотя куда он может уйти? Всем Московским клубам Глушаков оказался не нужен даже бесплатно
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 11:26
туда спартаковским путь закрыт))) скорее в хамам в грозном)))
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 11:25
неужто всё ещё верит в последний шанс?))))))))))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
08 октября в 11:20
Ничего себе мартовский кот!
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