Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент

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08 октября 2020, 10:49

Стали известны детали контракта полузащитника «Химок» .

Как сообщается, в соглашении хавбека есть пункт, по которому он может в любой момент покинуть подмосковный клуб бесплатно.

Отмечается, что это было главным условием, при котором Глушаков согласился подписать контракт с «Химками».