Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент

Стали известны детали контракта полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
Как сообщается, в соглашении хавбека есть пункт, по которому он может в любой момент покинуть подмосковный клуб бесплатно.
Отмечается, что это было главным условием, при котором Глушаков согласился подписать контракт с «Химками».
Вначале ты работаешь над репутацией, потом она на тебя. Денис свою подмочил.
Теперь вот пункты прописывает...
Вначале ты работаешь над репутацией, потом она на тебя. Денис свою подмочил.
Теперь вот пункты прописывает...