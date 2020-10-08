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Прядкин: «Рассчитываем на адекватные меры в отношении „Спартака“»

08 октября 2020, 12:09

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возбуждение Роспотребнадзором административных дел в отношении «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом».

Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности.

Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей РПЛ может быть комфортной и безопасной.

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VAN ARM
VAN ARM ответ Супервайзер (раскрыть)
08 октября в 19:28, ред.
думаю в рпл уже испугались от содеянного))))
Супервайзер
Супервайзер ответ VAN ARM (раскрыть)
08 октября в 18:39
Это ж не ЛЧ, Прёмгаз не подведёт, впаяют по полной.)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
08 октября в 13:23
Прядкин: "Вы мне ещё за сына ответите...."
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 13:00
тут всё от газпрома зависит))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 12:45
Только дисква поможет избавиться от сплошных нарушений порядка.
mihaluch
mihaluch
08 октября в 12:32
Спартак выкрутится на то он и Спартак.
sv_1969
sv_1969
08 октября в 12:10
Посмотрим что будет
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