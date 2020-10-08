Прядкин: «Рассчитываем на адекватные меры в отношении „Спартака“»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возбуждение Роспотребнадзором административных дел в отношении «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом».

Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности.