Прядкин: «Рассчитываем на адекватные меры в отношении „Спартака“»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возбуждение Роспотребнадзором административных дел в отношении «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом».
Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности.
Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей РПЛ может быть комфортной и безопасной.