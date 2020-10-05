Прядкин допустил вариант с возможным закрытием трибун в матчах РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном закрытии трибун в матчах российского первенства.

Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ . На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.