Прядкин допустил вариант с возможным закрытием трибун в матчах РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном закрытии трибун в матчах российского первенства.
Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.
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Лично я переболел тяжело. Мои очень переживали. Всем здоровья!
Лично я переболел тяжело. Мои очень переживали. Всем здоровья!