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Прядкин допустил вариант с возможным закрытием трибун в матчах РПЛ

05 октября 2020, 18:42

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном закрытии трибун в матчах российского первенства.

Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Быстров (раскрыть)
06 октября в 16:51
Что делать? Решить для себя что тебе важнее просмотр футбола на стадионе, или здоровье близких, да и свое тоже
112910415
112910415
06 октября в 05:34
никуда не деться ...надо пережить, переждать
Евгений Быстров
Евгений Быстров
06 октября в 05:16
А болели люди всегда.Я в позапрошлом году простыл так(машину помыл в тапочках в мае)как никогда,как же мне было плохо.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 октября в 05:15
Тогда по-вашему теперь нам всю жизнь сидеть дома?Ну вот по существу пожалуйста.Ведь корона никуда не денется.И как выяснили недавно,антитела у переболевших исчезают полностью через три месяца.Т.е.можно заболеть через 3 месяца по новой.Что делать то теперь?
Palex
Palex ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
05 октября в 23:27
Не во всех. Не надо выдумывать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
05 октября в 22:59
Во всех развитых странах они закрыты, наше руководство самое умное же, пытается доказать что мол сильнее и пофиг на все вирусы. Лижбы не сказалось на болельщиках
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 21:44
Лучше закрыть трибуны, чем люди заболеют.
Twisted
Twisted ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 октября в 21:07
Я конечно очень сочувствую вашим родным заразившимся ковидом но от такого к сожалению никто не застрахован,заразиться можно в любом месте в любое время,хоть будешь ты соблюдать все меры предосторожности и сидеть безвылазно месяцами дома выходя пару раз в неделю за продуктами,хоть наоборот,в любом случае ты будешь контактировать с огромным количеством окружающих тебя людей
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 20:34
и так на трибунах не фонтан))) глупая мысль))
Бот зануда
Бот зануда
05 октября в 20:22


В профиле большинства игроков топ-чемпионатов есть их стоимость на transfermarkt.


berda2003
berda2003
05 октября в 20:06
закрыть бы рот трибуну и запрятать на карантин навсегда
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 октября в 19:48
Я имел ввиду что посмотрим и без зрителей, а вот если вообще закроют будет хуже. А про родных и близких Вы правы.
Лично я переболел тяжело. Мои очень переживали. Всем здоровья!
ermak6848
ermak6848
05 октября в 19:44
дурик около футбольный этот пряткин..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
05 октября в 19:43
Заколебали уже с этой короной!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
05 октября в 19:42
А без родных и близких как? Футбол и по ТВ можно, а болезнь то очень тяжелая!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Twisted (раскрыть)
05 октября в 19:41
Я думаю, что если бы, не дай бог ты, или кто из твоей родни попал в реанимацию по ковиду, как у меня племянник, то ты бы такие вещи не говорил. Молодые легче переносят, но они разносят заразу, а родители и пожилые болеют очень тяжело. Мне лично жизнь и здоровье близких гораздо более важно , чем футбольное зрелище, которое можно посмотреть и по ТВ.
Аксинья
Аксинья
05 октября в 19:32
Не понял...Прядкин еще в кресле?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Twisted (раскрыть)
05 октября в 19:31
У тебя никто в реанимации не побывал? Благодари бога. у меня племянник 51 год отлежал полтора месяца и уже больше месяца никак оклематься не может. А лекарства 15 тыс за упаковку и всего на неделю. А принимать месяц надо и неизвестно чем кончится. Из родни переболели пятеро. Так что это не маразм , это разумная осторожность. И тебе советую - не зарекайся. Береженого бог бережет.
Twisted
Twisted
05 октября в 19:01
Понеслась с новой силой волна маразма
rubinovyi2
rubinovyi2
05 октября в 18:50
Да чего ты сопли жуешь,допускаем,может вынудить...,и так ясно,что закроют..(((
112910415
112910415
05 октября в 18:49
практически неизбежно ... не надо прятать голову в песок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 18:45
Верните народу футбол в полном объёме!
STVA 1
STVA 1
05 октября в 18:44
Это плохо, но без футбола ещё хуже
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 18:44
Задрали ужэ!
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