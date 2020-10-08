Шахов покинул «Оренбург»

Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что клуб покинул защитник Виталий Шахов.
Клуб и 29-летний футболист расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.
Виталий Шахов покидает ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) October 8, 2020
Футбольный Клуб «Оренбург» и защитник Виталий Шахов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Виталия за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/YgPBoDD9d4
Шахов выступал за «Оренбург» с 2018 года.