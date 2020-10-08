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Шахов покинул «Оренбург»

08 октября 2020, 16:03

Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что клуб покинул защитник Виталий Шахов.

Клуб и 29-летний футболист расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.

Шахов выступал за «Оренбург» с 2018 года.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 17:33
Трехлетней давности вызов в сборную как и ожидалось был просто случайным эпизодом.
shlomo
shlomo
08 октября в 16:07
А это уже нежданчик....нужен срочно защитник...
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