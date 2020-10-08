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Соболев забил гол в дебютном матче за сборную России

08 октября 2020, 21:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная России проиграла команде Швеции в рамках контрольного матча.

Голом в этом поединке отметился форвард Александр Соболев («Спартак»), который сегодня дебютировал в составе национальной сборной. Также за российскую сборную впервые сыграл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 октября в 05:12
хорошо зашёл !
будем надеяться - надолго и всерьёз
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 октября в 01:22
Работай Соболь и не бери пример с Дзю. У него своя дорога, у тебя своя. Давай-удачи!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 октября в 22:50
Молодчага Соболь!!! И дальше в этом духе.
Сп62
Сп62 ответ Killofwrath (раскрыть)
08 октября в 22:27, ред.
Согласен. На данный момент у Артёма с техникой получше, но у Артёма и опыта побольше. Со временем Александр прибавит, а опыт дело наживное. Если не остановится, то может стать ещё одним из лидеров в атаке. А для начала уже неплохо.
spartak kursk
spartak kursk
08 октября в 22:13
С почином!!!.Здесь не чемпионат,и голы отменять некому)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 22:12
Удачный старт для него. Теперь в официальных забивать...
Caniggia
Caniggia
08 октября в 22:09
Очень круто забить в дебютном матче за сборную. Жаль, что это был лишь гол престижа. Надо продолжать в том же духе, мож и Кержа догонит и перегонит лет через 10.
Killofwrath
Killofwrath ответ brauning.86 (раскрыть)
08 октября в 22:09
ногами он лучше играет, ассисты делает - нормально для бревна
соболев же ничего в этом плане не умеет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 22:06
Соболева в основе надо было выпускать!
brauning.86
brauning.86 ответ Killofwrath (раскрыть)
08 октября в 22:03
Дзюба просто старше и опытней, но как был бревном так и остался
Legend 6
Legend 6 ответ Killofwrath (раскрыть)
08 октября в 22:02
Я за Спартак никогда не болел.🤦‍♂️
Little Caprice
Little Caprice ответ Killofwrath (раскрыть)
08 октября в 21:49
Именно поэтому у Соболева в 2 раза больше обводок в среднем за игру в чемпионате? :)
Zak11
Zak11
08 октября в 21:47
Ну поработал на команду. Даже нырок можно простить, хотя в принципе судья мог купится.
Killofwrath
Killofwrath ответ Legend 6 (раскрыть)
08 октября в 21:46
    Legend 6
    Legend 6 ответ Killofwrath (раскрыть)
    08 октября в 21:41
    Бревно в момент гола Соболева карманы в раздевалках чистил
    Killofwrath
    Killofwrath ответ brauning.86 (раскрыть)
    08 октября в 21:38, ред.
    Эм, серьезно?
    Мне лично они оба не очень
    Но объективно
    Соболев - просто длинное бревно, которое может лишь бошку или свою корягу подставить
    Дзюба ногами играть все же умеет, в подыгрыше частенько полезен
    Так что Дзюба конечно лучше Соболева и намного
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    08 октября в 21:34
    Один навес на Соболева за весь тайм и то закончился голом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    К Соболеву имеются вопросы по тому,что за клоунаду он устроил в штрафной!!!!!!!!!!!!!Так нельзя делать-это ни красит футболиста!!!!!!!!!!!!Надеюсь ему обьяснят,что вот так делать нельзя!!!!!!!!!!!!!!!

    Что же касается самой игры Соболева,то тут к нему вопросов нет-отыграл на 4+!!!!!!!!!!!!!
    BDA8181
    BDA8181
    08 октября в 21:31
      brauning.86
      brauning.86 ответ Killofwrath (раскрыть)
      08 октября в 21:30
      Вроде про Соболя тема, а ты все про дзюбу
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      08 октября в 21:28
      И нырнул профессионально, только судья не купился.
      ЧиП
      ЧиП
      08 октября в 21:27
      Начало положено🥅⚽🎯
      Молодец👍👏
      Footbolista
      Footbolista ответ Killofwrath (раскрыть)
      08 октября в 21:26
      Бревно из зенита даже на это не сподобилось...
      Killofwrath
      Killofwrath
      08 октября в 21:24
      Вернее, бревно подставило тупую голову)
      А так конечно молодец
      112910415
      112910415
      08 октября в 21:23
      маленькая радость
      Footbolista
      Footbolista
      08 октября в 21:23
      Молодец...спас сборную от сухаря...
      drug01
      drug01
      08 октября в 21:19
      Так продолжать играть
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