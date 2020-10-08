Соболев забил гол в дебютном матче за сборную России

Сборная России проиграла команде Швеции в рамках контрольного матча.
Голом в этом поединке отметился форвард Александр Соболев («Спартак»), который сегодня дебютировал в составе национальной сборной. Также за российскую сборную впервые сыграл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
будем надеяться - надолго и всерьёз
будем надеяться - надолго и всерьёз
соболев же ничего в этом плане не умеет
соболев же ничего в этом плане не умеет
да уж, фейспалм
да уж, фейспалм
Мне лично они оба не очень
Но объективно
Соболев - просто длинное бревно, которое может лишь бошку или свою корягу подставить
Дзюба ногами играть все же умеет, в подыгрыше частенько полезен
Так что Дзюба конечно лучше Соболева и намного
Мне лично они оба не очень
Но объективно
Соболев - просто длинное бревно, которое может лишь бошку или свою корягу подставить
Дзюба ногами играть все же умеет, в подыгрыше частенько полезен
Так что Дзюба конечно лучше Соболева и намного
К Соболеву имеются вопросы по тому,что за клоунаду он устроил в штрафной!!!!!!!!!!!!!Так нельзя делать-это ни красит футболиста!!!!!!!!!!!!Надеюсь ему обьяснят,что вот так делать нельзя!!!!!!!!!!!!!!!
Что же касается самой игры Соболева,то тут к нему вопросов нет-отыграл на 4+!!!!!!!!!!!!!
К Соболеву имеются вопросы по тому,что за клоунаду он устроил в штрафной!!!!!!!!!!!!!Так нельзя делать-это ни красит футболиста!!!!!!!!!!!!Надеюсь ему обьяснят,что вот так делать нельзя!!!!!!!!!!!!!!!
Что же касается самой игры Соболева,то тут к нему вопросов нет-отыграл на 4+!!!!!!!!!!!!!
Молодец👍👏
Молодец👍👏
А так конечно молодец
А так конечно молодец