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Баляйкин вернулся в «Томь»

09 октября 2020, 09:24

Полузащитник Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «Томи». 32-летний футболист подписал контракт с клубом до конца сезона.

Напомним, что хавбек уже выступал за «Томь» в сезонах-2011/12 и 2016/17.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 10:15
Сбежал от войны из Армении!трусишка!
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 09:59
Благополучно вылетит во втордив.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 09:52
От Баляйкина хрен дождёшься хорошего результата.
drug01
drug01
09 октября в 09:35
Ждём результат и хороших новостей
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