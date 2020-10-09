Баляйкин вернулся в «Томь»

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09 октября 2020, 09:24

Полузащитник продолжит карьеру в «Томи». 32-летний футболист подписал контракт с клубом до конца сезона.

Напомним, что хавбек уже выступал за «Томь» в сезонах-2011/12 и 2016/17.