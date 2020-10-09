Баляйкин вернулся в «Томь»

Полузащитник Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «Томи». 32-летний футболист подписал контракт с клубом до конца сезона.
Напомним, что хавбек уже выступал за «Томь» в сезонах-2011/12 и 2016/17.
⚡️Состав «Томи» пополнил хорошо знакомый нашим болельщикам 32-летний полузащитник Евгений Баляйкин. Последним клубом Евгения был армянский «Масис», который он покинул в качестве свободного агента. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Баляйкин будет выступать под №32⚡️ pic.twitter.com/ASI0P6VeRe— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 9, 2020