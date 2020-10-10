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«Вест Хэм» близок к трансферу одного из лучших форвардов Чемпионшипа

10 октября 2020, 23:30

Нападающий «Брентфорда» Мохамед Бенрахма может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Как сообщается, «молотобойцы» близки к трансферу алжирского форварда. Клубы ведут переговоры о переходе, потенциальная сумма трансфера которого может составить около 30 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что в подписании Бенрахма заинтересован «Кристал Пэлас», однако именно «Вест Хэм» является фаворитом в борьбе за игрока.

В прошлом сезоне Чемпионшипа нападающий провёл 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что внутреннее трансферное окно в Англии открыто до 16 октября.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 07:51
Брентфорд имея в прошлом сезоне в атаке Уоткинса и Бенрахму каким-то образом умудрился упустить уникальный шанс на повышение в классе.
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 07:34
Сейчас видимо расценки такие
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:28
Игрок чемпионшипа стоит 30 млн, офонареть можно.
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 05:53
АПЛ сильно отличается от Чампионшипа, забивать сложнее.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 05:21
Пока не подписали говорить рано.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 03:05
Что то цена то слишком кусачая. Ведь не звезду покупают.
Брулин
Брулин
10 октября в 23:54
Отметил бы переход Эзе в Пэлас,очень интересный молодой человек.А Бенрахма думаю никуда не уйдёт,очень большой ценник для футболиста без опыта на высоком уровне
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 23:32
Удачи им в подписании....
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