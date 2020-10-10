«Вест Хэм» близок к трансферу одного из лучших форвардов Чемпионшипа

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10 октября 2020, 23:30

Нападающий «Брентфорда» может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Как сообщается, «молотобойцы» близки к трансферу алжирского форварда. Клубы ведут переговоры о переходе, потенциальная сумма трансфера которого может составить около 30 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что в подписании Бенрахма заинтересован «Кристал Пэлас», однако именно «Вест Хэм» является фаворитом в борьбе за игрока.

В прошлом сезоне Чемпионшипа нападающий провёл 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что внутреннее трансферное окно в Англии открыто до 16 октября.