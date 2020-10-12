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Президент Ла Лиги: «Месси – машина по зарабатыванию денег»

12 октября 2020, 22:04

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о влиянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси на репутацию и престиж чемпионата Испании.

Я люблю смотреть, как Месси играет в Испании. Он — машина для зарабатывания денег.

Мы готовились к уходу Месси и Криштиану Роналду в течение многих лет, чтобы это не принесло финансовой ямы. Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен», но французская лига не выросла на международном уровне. Криштиану отправился в Турин [чтобы присоединиться к «Ювентусу»], но Серия А тоже не выросла.

Если бы Месси ушел, мы бы все равно продали права на следующие четыре сезона по всему миру. Никто не звонил нам, чтобы сказать, что они бы разорвали контракт, если бы Месси ушел.

Игроки важны, но все продолжается. Криштиану и Неймар ушли, и мы продолжили расти. Это связано с той работой, которую мы проделали, чтобы вырастить бренд Ла Лиги. Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу. Я думаю, что у Ла Лиги есть бренд, который нельзя скомпрометировать.

Отметим, что Месси с большой долей вероятности покинет Испанию следующим летом.

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Все комментарии
just futball
just futball ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 октября в 15:19
Лучший бомбардир и лучший ассистент ЛаЛиги своем худшем сезоне.
Чью игру хвалить если не его? Бензема?
yrasikos22
yrasikos22
13 октября в 10:32
Месси больше на Пиаре зарабатывает чем на игре,как игрок он уже давно ничего не зарабатывает,после ухода Хави и Иниесты...
Леха Малышев
Леха Малышев
13 октября в 09:25
Интервью в кратком содержании: Месси зарабатывает много денег, но я все равно молодец
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Beka_byaka (раскрыть)
13 октября в 08:43
и самому Лео не проч делать этого уйти достойно
Agamaga
Agamaga
13 октября в 07:16
Так и скажи, что футбол - это бизнес. Но даже очевидные вещи, что один игрок не влияет на всю Лигу, пример, Роналду ушёл, но лига это не почувствовала или его приход в сериал не вырос в рейтинге - больно бьёт по слуху персофанов дельфина.
112910415
112910415
13 октября в 05:25
ничто не вечно, и никакая часть целого не больше всего ...
протон1
протон1
12 октября в 23:53
он это своим потом заслужил. полезное с приятным совместив
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября в 23:05, ред.
Причин может быть много. Одна из них, проводить легенду клуба достойно, с почестями и прощальным матчем для болелов. А не так спонтанно. Дабы сохранить лицо и не поставить под угрозу свое президентство в клубе.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября в 22:54, ред.
Любой другой футболист, при его таланте, зарплате и мировой известности, к 28 годам зазнался-бы и пересталбы даже пешком ходить, не то что в футбол играть. Ему уже 35, и лучшие его футбольные годы давно позади. В Барселоне у него не осталось мотивации бегать и что-то показывать так как, денег хватит правнукам, он ещё до конца жизни будет зарабатывать просто продавая свое имя, роналду уже нет для конкуренции, отношение с клубом уг. Вопрос, нафига ему бегать?? По сути, все рекорды давно перебиты до недосягаемого уровня.

Вон посмотри на восходящие звёздочки, у которых запала хватает максимум на три сезона. Потом, или ломаются, или борзеют, или в гольфиста переквалифицируется, или по про...туткам начинают ходить. Примеров хоть отбавляй.
Footbolista
Footbolista
12 октября в 22:53
Дуся-агрегат...
drug01
drug01
12 октября в 22:35
Главное он игрок супер
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 22:35
Месси деньги печатает, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 22:26
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    12 октября в 22:22
    то то я и смотрю месси не отпускаете
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    12 октября в 22:13
    ОЧЕВИДНОЕ сказал )
    "Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу."
    David Young
    David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    12 октября в 22:10
    Рука руку греет, и всё в таком роде.
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 октября в 22:08
    просто одна из пиявок))))))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 октября в 22:08, ред.
    Да что ты такое несёшь?))
    Когда по игре не за что хвалить, теперь на деньги перешли?
    mihaluch
    mihaluch
    12 октября в 22:08
    Кончит зарабатывать бросит.
    shlomo
    shlomo
    12 октября в 22:07
    Ну теперь все повесьте на Мессеныша...
    Q-J-G
    Q-J-G
    12 октября в 22:07
    этот факт нельзя отрицать...
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