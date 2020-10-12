Президент Ла Лиги: «Месси – машина по зарабатыванию денег»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о влиянии форварда «Барселоны» на репутацию и престиж чемпионата Испании.

Я люблю смотреть, как Месси играет в Испании. Он — машина для зарабатывания денег.

Мы готовились к уходу Месси и Криштиану Роналду в течение многих лет, чтобы это не принесло финансовой ямы. Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен», но французская лига не выросла на международном уровне. Криштиану отправился в Турин [чтобы присоединиться к «Ювентусу»], но Серия А тоже не выросла.

Если бы Месси ушел, мы бы все равно продали права на следующие четыре сезона по всему миру. Никто не звонил нам, чтобы сказать, что они бы разорвали контракт, если бы Месси ушел.

Игроки важны, но все продолжается. Криштиану и Неймар ушли, и мы продолжили расти. Это связано с той работой, которую мы проделали, чтобы вырастить бренд Ла Лиги. Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу. Я думаю, что у Ла Лиги есть бренд, который нельзя скомпрометировать.