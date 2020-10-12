Президент Ла Лиги: «Месси – машина по зарабатыванию денег»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о влиянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси на репутацию и престиж чемпионата Испании.
Я люблю смотреть, как Месси играет в Испании. Он — машина для зарабатывания денег.
Мы готовились к уходу Месси и Криштиану Роналду в течение многих лет, чтобы это не принесло финансовой ямы. Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен», но французская лига не выросла на международном уровне. Криштиану отправился в Турин [чтобы присоединиться к «Ювентусу»], но Серия А тоже не выросла.
Если бы Месси ушел, мы бы все равно продали права на следующие четыре сезона по всему миру. Никто не звонил нам, чтобы сказать, что они бы разорвали контракт, если бы Месси ушел.
Игроки важны, но все продолжается. Криштиану и Неймар ушли, и мы продолжили расти. Это связано с той работой, которую мы проделали, чтобы вырастить бренд Ла Лиги. Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу. Я думаю, что у Ла Лиги есть бренд, который нельзя скомпрометировать.
Отметим, что Месси с большой долей вероятности покинет Испанию следующим летом.
Чью игру хвалить если не его? Бензема?
Чью игру хвалить если не его? Бензема?
Вон посмотри на восходящие звёздочки, у которых запала хватает максимум на три сезона. Потом, или ломаются, или борзеют, или в гольфиста переквалифицируется, или по про...туткам начинают ходить. Примеров хоть отбавляй.
Вон посмотри на восходящие звёздочки, у которых запала хватает максимум на три сезона. Потом, или ломаются, или борзеют, или в гольфиста переквалифицируется, или по про...туткам начинают ходить. Примеров хоть отбавляй.
"Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу."
"Нет ни одного игрока, который бы преобразил всю лигу."
Когда по игре не за что хвалить, теперь на деньги перешли?
Когда по игре не за что хвалить, теперь на деньги перешли?