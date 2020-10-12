ГлавнаяНовости

Тренер сборной Дании: «Эриксен и Кьер в первую очередь думают о команде»

12 октября 2020, 21:08

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высоко отозвался о полузащитнике Кристиане Эриксене («Интер») и защитнике Симоне Кьере («Милан»).

Что у них есть общего, так это то, что они любят играть и любят момент соперничества. Оба стремятся стать сильнее и являются прекрасным примером для молодежи.

Они суперзвезды европейского футбола и в то же время очень скромны. В первую очередь думают, что будет лучше для команды. Они полностью отражают менталитет Дании.

Похоже, у Кристиана несколько более игривый подход. У него любовная история с мячом, и когда мы тренируемся, он всегда приходит с мячом в руках. Я счастлив видеть подобное.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии2
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
12 октября в 21:38
Это правильно
протон1
протон1
12 октября в 21:30
у нас думают о карманах. где больше получить. когда увольняют и не тусуют. уже карманы набиты. ждут от других агентов звонка что приглосят))
David Young
David Young
12 октября в 21:17
Так и должно быть.
Gahi
Gahi
12 октября в 21:15
На то футбол командная игра чтобы подбирать игроков, которые будут полезным клубу.
beefs
beefs
12 октября в 21:15
мы рады за них...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100