Тренер сборной Дании: «Эриксен и Кьер в первую очередь думают о команде»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высоко отозвался о полузащитнике Кристиане Эриксене («Интер») и защитнике Симоне Кьере («Милан»).
Что у них есть общего, так это то, что они любят играть и любят момент соперничества. Оба стремятся стать сильнее и являются прекрасным примером для молодежи.
Они суперзвезды европейского футбола и в то же время очень скромны. В первую очередь думают, что будет лучше для команды. Они полностью отражают менталитет Дании.
Похоже, у Кристиана несколько более игривый подход. У него любовная история с мячом, и когда мы тренируемся, он всегда приходит с мячом в руках. Я счастлив видеть подобное.