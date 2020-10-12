Тренер сборной Дании: «Эриксен и Кьер в первую очередь думают о команде»

Главный тренер сборной Дании высоко отозвался о полузащитнике («Интер») и защитнике («Милан»).

Что у них есть общего, так это то, что они любят играть и любят момент соперничества. Оба стремятся стать сильнее и являются прекрасным примером для молодежи.

Они суперзвезды европейского футбола и в то же время очень скромны. В первую очередь думают, что будет лучше для команды. Они полностью отражают менталитет Дании.

Похоже, у Кристиана несколько более игривый подход. У него любовная история с мячом, и когда мы тренируемся, он всегда приходит с мячом в руках. Я счастлив видеть подобное.