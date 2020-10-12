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Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы

12 октября 2020, 21:41

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что чемпионаты мира и Европы должны проводиться чаще.

Нам нужно избавиться от Лиги Наций и сделать более определенные турниры, которые все понимают. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, вы не найдете многих, способных объяснить, что это.

Нам нужно как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы через каждый год, вероятно, были бы более подходящими для современного мира. В конце концов, люди тоже смотрят Лигу чемпионов каждый год.

Лично я думаю, что это был бы большой шаг вперед.

Также не так давно Венгер предложил изменить правила футбола.

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Все комментарии
galem72
galem72
13 октября в 10:08
Чаще уж точно не надо, а вот нелепую лигу наций всяко убрать.
Леха Малышев
Леха Малышев
13 октября в 09:26
Деда совсем плох стал
Qatar Airways
Qatar Airways
13 октября в 07:16
Подарите ему PlayStation, пусть хоть каждый день чемпионаты мира проводит.
рус фан
рус фан
13 октября в 05:20
Венгер опять отжег, его возможно надо главой ФИФА сделать, ЧЕ раз в два года, а ЧМ раз в три года более приемлемо на мой взгляд.
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 04:14
Старику от скукоты разные дурные мысли приходят в голову.
Nazi
Nazi
13 октября в 00:52
Что это все взъелись на старика? Правду говорит Венгер. Лично меня задолбало ждать ЧМ и ЧЕ по 4 года. Эти два турнира настоящий праздник футбола, не то что тупая ЛЧ, где полсезона маются какие то недоклубы, а богатые выходят потренироваться. И только весной и то с 1/4 финала может повезти на реально хороший футбол.

А на ЧМ и ЧЕ проходных матчей практически нет, одноматчевый плэй-офф заставляет напрячься всех и команды и зрителей. И главное, за свою страну убиваются все без исключения, не то что в нынешнем клубном футболе, где товарищи футболисты зажрались по полной и крен им класть на футбол в целом, лишь бы бабки текли.

И последнее, раз в 4 года, при средней продолжительности жизни в 60 лет, минус первые 12 лет на человека остается всего 12 ЧМ. Это катастрофически мало, для праздника такого масштаба. Это тоже самое, что переспать с одной чувихой в год, а остальные дни смотреть порно и ждать след, года :)
sv_1969
sv_1969
13 октября в 00:06
Арсен устал на пенсии
mangox22
mangox22
12 октября в 23:51
Скучно на пенсии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 октября в 23:48
Синдром Дефицита Внимания проявляется такими симптомами как отсутствие концентрации, гиперактивность и повышенная импульсивность. Также возможны снижение интеллекта и трудности восприятия информации. Арсена стоило бы показать специалисту..
Justas Weiss7
Justas Weiss7
12 октября в 23:26
Венгер поменял позицию? несколько лет назад Арсен сетовал на частые вызовы игроков в сборные. типа чемп Англии выше уровня ЧМ...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 23:25
Никто на это не пойдет.
zooveterinar
zooveterinar
12 октября в 22:52
Маразм старческий, во-время поперли из Арсенала!!!
Zloi iron
Zloi iron
12 октября в 22:34
Через каждые два года,было-бы интересно!
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 22:33
Не надо выдумывать велосипед
alexamit
alexamit
12 октября в 22:32
Не надо!Дайте отдых футболистам!
LOpp
LOpp
12 октября в 22:28
Чаще не надо, тогда ЧЕ и ЧМ потеряют свою привлекательность и долгожданность. Вот Евровидение проводят каждый год и кто его смотрит?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Q-J-G (раскрыть)
12 октября в 22:21
Без отборочных матчей будут участников определять. Лучшие команды мира и евро будут квалифицироваться на прямую Чемпионат Мира.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Q-J-G (раскрыть)
12 октября в 22:20
Вот именно!
Я понимаю, если предложить проводить их не каждые 4 года, а каждые 3 года.
Но через год, это перебор, и сильно повлияет на ЛЧ и весь клубный футбол!
Raamtvall
Raamtvall
12 октября в 22:17
Надо каждый год, да. А то очень мало турниров, смотреть просто нечего, угу. И пусть футболисты жрут вёдрами как в НБА, всегда мечтал посмотреть на Жиру с квадратной челюстью в половину головы а-ля Уэйд.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 22:15, ред.
В четные года мира, в нечётные - евро.
Tostao
Tostao
12 октября в 22:13
Возьмите уже кто-нить его на работу, а то он окончательно подвинится рассудком.))
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 22:06
...Один чемпионат мира и один чемпионат Европы через каждый год...

Хотелось бы теперь услышать от А.Венгера, как он представляет квалификацию, отбор команд, которые будут играть на ЧМ И ЧЕ, при таком уплотнённом "графике" через год...!!!
Разве только с помощью шаров, которые и будут определять, кто будет играть на ЧМ, ЧЕ, и которые и будет вытаскивать сам А.Венгер, инициатор такой идеи...
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 21:54
...Один чемпионат мира и один чемпионат Европы через каждый год, вероятно, были бы более подходящими для современного мира....

Странно, но все "хорошие" идеи, приходят после того, как человек, который предлагает эти идеи, уже не у дел. Кто на пенсии, кто в отставке, кто просто на заслуженном и не заслуженном отдыхе... Почему то А.Венгер, не предлагал такие идеи, когда был--------------- гл.тренером много-много лет...

При всём уважении к А.Венгеру, но его предложения с изменениями правил футбола, и идея чаще проводить чемпионаты мира и Европы, вызывают лишь снисходительную улыбку. И главное, вовремя, когда пандемия шагает по всему миру "семимильными шагами"
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 21:50
странное мнение)) не думаю что это возможно))
particular
particular
12 октября в 21:50, ред.
Традиционные турниры интересней и привлекательней высосанной из пальца ЛН...
Припудренные товарняки так и остались пустым местом для сборных...
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 21:46
Лига Наций - атавизм
Faustello
Faustello
12 октября в 21:45
Вообще нахрен отменить эти сборные. Футбол это клубный вид спорта!
shlomo
shlomo
12 октября в 21:44
Арсен иногда бывает прав
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 21:43
Ну, да, два раза в год)
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