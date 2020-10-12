Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» заявил, что чемпионаты мира и Европы должны проводиться чаще.

Нам нужно избавиться от Лиги Наций и сделать более определенные турниры, которые все понимают. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, вы не найдете многих, способных объяснить, что это.

Нам нужно как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы через каждый год, вероятно, были бы более подходящими для современного мира. В конце концов, люди тоже смотрят Лигу чемпионов каждый год.

Лично я думаю, что это был бы большой шаг вперед.