Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что чемпионаты мира и Европы должны проводиться чаще.
Нам нужно избавиться от Лиги Наций и сделать более определенные турниры, которые все понимают. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, вы не найдете многих, способных объяснить, что это.
Нам нужно как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы через каждый год, вероятно, были бы более подходящими для современного мира. В конце концов, люди тоже смотрят Лигу чемпионов каждый год.
Лично я думаю, что это был бы большой шаг вперед.
Также не так давно Венгер предложил изменить правила футбола.
А на ЧМ и ЧЕ проходных матчей практически нет, одноматчевый плэй-офф заставляет напрячься всех и команды и зрителей. И главное, за свою страну убиваются все без исключения, не то что в нынешнем клубном футболе, где товарищи футболисты зажрались по полной и крен им класть на футбол в целом, лишь бы бабки текли.
И последнее, раз в 4 года, при средней продолжительности жизни в 60 лет, минус первые 12 лет на человека остается всего 12 ЧМ. Это катастрофически мало, для праздника такого масштаба. Это тоже самое, что переспать с одной чувихой в год, а остальные дни смотреть порно и ждать след, года :)
А на ЧМ и ЧЕ проходных матчей практически нет, одноматчевый плэй-офф заставляет напрячься всех и команды и зрителей. И главное, за свою страну убиваются все без исключения, не то что в нынешнем клубном футболе, где товарищи футболисты зажрались по полной и крен им класть на футбол в целом, лишь бы бабки текли.
И последнее, раз в 4 года, при средней продолжительности жизни в 60 лет, минус первые 12 лет на человека остается всего 12 ЧМ. Это катастрофически мало, для праздника такого масштаба. Это тоже самое, что переспать с одной чувихой в год, а остальные дни смотреть порно и ждать след, года :)
Я понимаю, если предложить проводить их не каждые 4 года, а каждые 3 года.
Но через год, это перебор, и сильно повлияет на ЛЧ и весь клубный футбол!
Я понимаю, если предложить проводить их не каждые 4 года, а каждые 3 года.
Но через год, это перебор, и сильно повлияет на ЛЧ и весь клубный футбол!
Хотелось бы теперь услышать от А.Венгера, как он представляет квалификацию, отбор команд, которые будут играть на ЧМ И ЧЕ, при таком уплотнённом "графике" через год...!!!
Разве только с помощью шаров, которые и будут определять, кто будет играть на ЧМ, ЧЕ, и которые и будет вытаскивать сам А.Венгер, инициатор такой идеи...
Хотелось бы теперь услышать от А.Венгера, как он представляет квалификацию, отбор команд, которые будут играть на ЧМ И ЧЕ, при таком уплотнённом "графике" через год...!!!
Разве только с помощью шаров, которые и будут определять, кто будет играть на ЧМ, ЧЕ, и которые и будет вытаскивать сам А.Венгер, инициатор такой идеи...
Странно, но все "хорошие" идеи, приходят после того, как человек, который предлагает эти идеи, уже не у дел. Кто на пенсии, кто в отставке, кто просто на заслуженном и не заслуженном отдыхе... Почему то А.Венгер, не предлагал такие идеи, когда был--------------- гл.тренером много-много лет...
При всём уважении к А.Венгеру, но его предложения с изменениями правил футбола, и идея чаще проводить чемпионаты мира и Европы, вызывают лишь снисходительную улыбку. И главное, вовремя, когда пандемия шагает по всему миру "семимильными шагами"
Странно, но все "хорошие" идеи, приходят после того, как человек, который предлагает эти идеи, уже не у дел. Кто на пенсии, кто в отставке, кто просто на заслуженном и не заслуженном отдыхе... Почему то А.Венгер, не предлагал такие идеи, когда был--------------- гл.тренером много-много лет...
При всём уважении к А.Венгеру, но его предложения с изменениями правил футбола, и идея чаще проводить чемпионаты мира и Европы, вызывают лишь снисходительную улыбку. И главное, вовремя, когда пандемия шагает по всему миру "семимильными шагами"
Припудренные товарняки так и остались пустым местом для сборных...
Припудренные товарняки так и остались пустым местом для сборных...