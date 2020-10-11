К Тарасову пришла белочка, Ордец поймал осетра, а также самый нечестный гол. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал своё обычное утро.
Бывший нападающий «Интера» Адриано весело проводит время с обезьянкой.
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм прогулялся со своими собаками. Жаль, что он не знает про эту песню:
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Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной.
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Экс-игрок «Челси» Марсель Десайи — самый счастливый француз на планете!
К полузащитнику «Рубина» Дмитрию Тарасова пришла белочка.
Накануне «Локомотив» сделал предложение форварду Зе Луишу, от которого тот не смог отказаться. От лица москвичей выступил Владислав Игнатьев.
Многие недовольны качеством наших комментаторов, но вы только послушайте!
Как вам такое спасение?
Лидер «Милана» Златан Ибрагимович победил коронавирус. Возможно, лошади — лекарство от ковида?
Бывший капитан «Челси» Джон Терри похвастался уловом.
Зря Джон не перешел в «Спартак» в свое время. В Москве рыбные места ему бы мог подсказать игрок «Динамо» Иван Ордец.
В Санкт-Петербурге тоже неплохо клюёт. Хавбек «Зенита» Александр Ерохин может это подтвердить.
Если наскучит рыбалка, то можно ловить камни. Они более скрытны, но зато медленнее. Тренер питерцев Анатолий Тимощук, как оказалось, увлекается раскопками.
Эти ребята заслужили отдельную премию фэйр-плей.
Девушка дня:
Эйприл Иви, подруга защитника «Ман Сити» Рубена Диаша.
Защитник ПСЖ Лайвен Курзава считает себя очень модным, но только взгляните на его татуировку на правой руке.
Новобранец МЮ Эдинсон Кавани приступил к тренировкам. Болельщикам даже немного повезло, что они пока не будут присутствовать на матчах.
Уважайте чужой труд!
Берите пример со своих кумиров.
Но не стоит расслабляться.
Ведь неприятности могут поджидать нас на каждом шагу. До скорых встреч!
Остальные не могут себе такого позволить и развлекаются комментами в инете.
Зависть?
Остальные не могут себе такого позволить и развлекаются комментами в инете.
Зависть?
Бекхэм, прямо-таки, лорд с собаками, с тростью и в кепи... Шикарно!
Бекхэм, прямо-таки, лорд с собаками, с тростью и в кепи... Шикарно!
Футболисты - что-то делают, путешествуют, какое-то хобби на фото
Бабы футболистов - фоткаются, чтобы показать 63, сиськи
Футболисты - что-то делают, путешествуют, какое-то хобби на фото
Бабы футболистов - фоткаются, чтобы показать 63, сиськи