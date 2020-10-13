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Де Брюйне не сможет сыграть с Исландией. Бельгиец вернулся в «Ман Сити»

13 октября 2020, 04:33
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия1 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не примет участия в матче Лиги Наций против Исландии.

Как сообщает пресс-служба бельгийской национальной команды, 29-летний хавбек недостаточно готов, чтобы выйти на поле 14 октября и поэтому вернулся в расположение своего клуба.

В недавней встрече с Англией (1:2) в Лиге Наций Де Брюйне вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте. После матча наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес сообщил, что хавбек почувствовал недомогание.

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ОПС
ОПС
13 октября в 04:49
Пусть лучше готовится.
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