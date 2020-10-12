Повреждение Левандовски оказалось незначительным. У него ушиб и гематома

Нападающий «Баварии» оправится от травмы намного раньше — его повреждение оказалось незначительным, сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

У Роберта сильный ушиб и гематома. Может быть, «травма» – это слишком громко звучит, но повреждение болезненное. Сегодня он пройдет УЗИ .

Наши физиотерапевты будут стараться подготовить его к матчу против Боснии и Герцеговины. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Восстановление от подобной травмы – вопрос нескольких дней.