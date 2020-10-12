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Повреждение Левандовски оказалось незначительным. У него ушиб и гематома

12 октября 2020, 20:27

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оправится от травмы намного раньше — его повреждение оказалось незначительным, сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

У Роберта сильный ушиб и гематома. Может быть, «травма» – это слишком громко звучит, но повреждение болезненное. Сегодня он пройдет УЗИ.

Наши физиотерапевты будут стараться подготовить его к матчу против Боснии и Герцеговины. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Восстановление от подобной травмы – вопрос нескольких дней.

Польша сыграет с Боснией и Герцеговиной в среду, 14 октября. Накануне поляки сыграли вничью с Италией.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 01:00
Роберт нужен команде...
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 20:48, ред.
Здоровья, восстановиться и результата добиться...
shlomo
shlomo
12 октября в 20:38
Это хорошо, что так...
sv_1969
sv_1969
12 октября в 20:35
Ну ихорошо)
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 20:30
Здоровья Роберту крепкого!
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