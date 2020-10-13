Мостовой: «Позор, что молодёжка России так долго не выходила на Евро»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы 2021 года.

Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет – это не то что не достижение, это позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются. Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то мы вышли. Как так? Мы обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся. На молодёжном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы, а мы не входим даже в топ-10. В финальную часть вышли впервые с 2013 года, а чемпионами становились ещё при мне – в 1991-м. Ещё СССР был! Но ребят всё равно надо поздравить, молодцы, действительно хорошая сборная. Для меня тут нет никакой неожиданности.

В том, что столько лет не выходили на Евро, нужно винить не этих ребят, а тех, кто много лет был у руля этих сборных и собирал игроков. У нас были хорошие поколения, но почему-то мы никуда не выходили и ничего не добивались. А когда я увидел группу нынешней сборной, сразу сказал, что она будет бороться за выход. Эти футболисты играют в основных составах клубов Премьер-Лиги и давно себя зарекомендовали, поэтому неудивительно, что они преодолели квалификацию.