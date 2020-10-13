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Мостовой: «Позор, что молодёжка России так долго не выходила на Евро»

13 октября 2020, 19:41
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы 2021 года.

Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет – это не то что не достижение, это позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются. Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то мы вышли. Как так? Мы обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся. На молодёжном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы, а мы не входим даже в топ-10. В финальную часть вышли впервые с 2013 года, а чемпионами становились ещё при мне – в 1991-м. Ещё СССР был! Но ребят всё равно надо поздравить, молодцы, действительно хорошая сборная. Для меня тут нет никакой неожиданности.

В том, что столько лет не выходили на Евро, нужно винить не этих ребят, а тех, кто много лет был у руля этих сборных и собирал игроков. У нас были хорошие поколения, но почему-то мы никуда не выходили и ничего не добивались. А когда я увидел группу нынешней сборной, сразу сказал, что она будет бороться за выход. Эти футболисты играют в основных составах клубов Премьер-Лиги и давно себя зарекомендовали, поэтому неудивительно, что они преодолели квалификацию.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 22:42
    nubom
    nubom
    13 октября в 21:33
    Сербов надо благодарить, позорники...
    Little Caprice
    Little Caprice
    13 октября в 20:54
    "На молодёжном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы" - с уя ли? Давно ли российская молодёжь стала талантливее Испании, Франции, Португалии, Германии, Англии и др?
    spartak kursk
    spartak kursk
    13 октября в 20:47
    Сегодня только поздравления!!!

    Про позоры поговорите завтра,товарищ царь!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    13 октября в 20:45
    Наконец не позор.
    За адекватность
    За адекватность ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    13 октября в 20:25, ред.
    Приветствую! Я в курсе. Мостовой то и негодует, что как же так, вышли впервые за столько лет. Как будто попадание в восьмерку лучших для молодежной сборной России была такая простая задача.
    Faustello
    Faustello
    13 октября в 20:16
    Мостовой походу как в угодай мелодию или своя игра. И там и там надо молотить руками по кнопке, кто первый нажал тот и даёт ответ, в данном случае комментарий.
    Что не новость, так комментарий Мостового через секунду)))
    Caniggia
    Caniggia
    13 октября в 20:15
    До 1996-го года и на взрослом Евро было всего 8 команд, потом 16, а сейчас вообще 24! Если бы осталось 8, то точно бы не прошли, вышла бы одна Бельгия, да и при 16-ти командах тоже вряд ли бы попали на Евро, поскольку надо было бы играть стыки с сильной сборной, а стыки для нас - это похороны.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ За адекватность (раскрыть)
    13 октября в 20:11
    С 2021 года в финальной части участвуют 16 команд, а до этого действительно было 8.
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 20:07
    значит было рано))))
    За адекватность
    За адекватность
    13 октября в 20:05
    "выйти в финальную часть впервые за столько лет – это не то что не достижение, это позор!" Да что Вы говорите. Если бы в финальную стадию ЧЕ взрослых команд попадало всего 8 сборных, как это было в молодежных розыгрышах ЧЕ, то смею предположить, что наша главная сборная не далеко бы ушла по количеству попаданий.
    mihaluch
    mihaluch
    13 октября в 20:01
    Пришли другие времена взошли другие имена.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    13 октября в 20:00
    У нас и основная не блещет.
    beefs
    beefs
    13 октября в 19:51
    чему тут удивляться, если коммерция захлестнула футбольных функционеров...
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov ответ Q-J-G (раскрыть)
    13 октября в 19:50
    Прав на 100%. По логике, половина этой молодежки должна быть уже в основной сборной и на их месте должны быть уже другие, еще моложе. И с тему, кто моложе, молодежка все равно должна была бы выходить!
    Tostao
    Tostao
    13 октября в 19:48
    Пусть Мостовой расскажет, как в свое время они при 5:0 слили какой-то африканской молодежке.
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 19:42
    Возможно он и прав...
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