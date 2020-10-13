Гвардиола без Месси — деньги на ветер. Магат критикует Пепа, Пирло восхищается

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13 октября 2020, 18:33

Хосеп Гвардиола — успешный тренер, которого не перестают обсуждать и осуждать. «Соккер.ру» изучил любопытные мнения.

Так получилось, что за несколько часов о Гвардиоле высказались и — бывалый тренер и начинающий, причем их мнения оказались диаметрально противоположными, что натолкнуло на простую и очевидную мысль: Гвардиола — индикатор тренерских мировоззрений. По отношению к Пепу и его работе можно судить о философии самого оратора: новаторы и молодые специалисты зачастую в восторге, а старички брюзжат и обозначают слабости Хосепа, отодвигая на задний план достоинства. Как говорят российские судьи: проверим?

Феликс Магат, бывший тренер «Гамбурга», «Баварии», «Вольфсбурга» и «Шальке»:

В «Барселоне» трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола. Без Лионеля система Пепа в «Барселоне» никогда бы не работала так эффективно. Если бы она работала, тогда он уже давным-давно бы выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити». Он побеждал в этом турнире, потому что у него был Месси, который мог взять и сделать результат. Что касается самой тактики, для зрителя контроль и перекатывание мяча — это просто скука. К тому же эта идея работает только в том случае, если игроки обладают превосходной техникой.

Андреа Пирло, главный тренер «Ювентуса»:

Гвардиола – пример для всех. Он образец для подражания для молодых тренеров, но у каждого свои идеи.

, главный тренер «Лидс Юнайтед»:

Я не считаю себя наставником Гвардиолы, ведь очевидно, что это не так. Если и есть тренер, который независим в своих идеях, то это Гвардиола. Это не только потому, что я так говорю, это потому, что его команды играют так, как ни одна другая команда. Во-первых, у него богатое воображение. Он способен мгновенно создавать решения проблем, с которыми сталкивается, и способен реализовать то, что предлагает. Когда вы хвалите кого-то, очень важно аргументировать, почему. Мы видим футбол с точки зрения воображения, а Гвардиола видит его с точки зрения свободы в использовании тех или иных решений, его командам не требуется много времени на их применение.

, главный тренер «Арсенала»:

Гвардиола оказал на меня большое влияние с тех пор, как мне исполнилось 15 лет и мы познакомились в «Барселоне», будучи игроками. В моей тренерской карьере и личной жизни он сыграл большую роль. Если мне приходится говорить о том, какой он человек, о его ценностях, о том, как он относился ко мне и как общается с игроками и персоналом вокруг него, то это феноменально. Как тренер, я многому у него научился, мы провели вместе много удивительных моментов, а также несколько трудных, но опыт рядом с ним был невероятным. Я должен сказать спасибо Хосепу во всех отношениях, так как сейчас я тренер по большому счету благодаря ему.

, главный тренер «Ливерпуля»:

Я не смог бы уважать его еще больше. Для меня он лучший тренер в мире. Где бы он ни работал, он оказывал серьезное влияние на стиль и философию клубов. То, что он делает, невероятно. Мне очень нравится смотреть, как играют его команды. Пеп куда лучше меня как личность. Мы очень уважаем друг друга, но на поле мы хотим победить, это нормально.

«Pep Guardiola is coming!» 🤣



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 12, 2019

, главный тренер «Реала»:

Есть много топ-тренеров, но я думаю, что Гвардиола — лучший. Он подтверждал свой уровень в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Это мое мнение. Некоторые люди могут думать, что есть тренеры лучше, но для меня лучший он. Меня вдохновляет и мотивирует работа Гвардиолы, его карьера — шедевр.

, главный тренер «Аякса»:

Только один раз в своей карьере Пеп допустил ошибку — в первый год в «Манчестер Сити», когда он полностью недооценил силу и скорость АПЛ . Он понял, что нельзя играть в тот футбол, который он любит, без пары физически сильных спортсменов. Поэтому он привел их в команду. Так что он не упрямый тренер. Да, он упрям в своей философии, но не в исполнении. И это делает его лучшим. Никто никогда не забудет Гвардиолу. Он выиграл так много трофеев, но главное то, как играют его команды. Гвардиола хочет выигрывать матчи только с красивым футболом, как и его учитель Йохан Кройф. И что выделяет его, так это то, что он доказал свое мастерство в качестве главного тренера в Испании, Германии, а теперь и в Англии. Он адаптировался к футболу в каждой стране.

, бывший футболист «Барселоны»:

«Барселона» была уже сформирована. Работа Хосепа была легкой, так как он прекрасно знал инфраструктуру молодежной системы. Гвардиола принял состав, собранный Франком Райкардом. Месси и многие другие дебютировали при Райкарде. Впечатляющих результатов клуб добился бы и с Хосепом, и без Хосепа. В команде были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес. Некоторым игрокам пришлось уйти, но затем состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так команда и сформировалась.

, главный тренер «Эвертона»:

Гвардиола — фантастический тренер. У меня с ним хорошие отношения. Мы иногда видимся, чаще всего на пресс-конференциях, и очень уважаем друг друга. Гвардиола — гений, его команды всегда пытаются сделать на поле что-то особенное. Мы должны быть счастливы возможности воочию наблюдать за его работой и конкурировать с ним.

, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

Еще по его работе в «Барселоне» стало понятно, что невозможно не восхищаться Гвардиолой, тем, что он делает со своими командами. Очень здорово, что у нас есть возможность соревноваться с такими командами и тренерами.

, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча», неудавшийся тренер:

Мне кажется, что Гвардиола всегда хочет сделать что-то особенное в больших матчах. У Барселоны была ДНК, система, которую он создал. Там он преуспел. В «Баварии» и «Сити» он раз за разом пробовал внести изменения и раз за разом проваливался. Он всегда хотел показать, что он может еще лучше. Мне хочется сказать ему: «Пеп, ты выдающийся тренер, но придерживайся своей системы, пожалуйста!»

, не нуждается в представлениях: