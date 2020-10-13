Венгер: «Озил — это суперталант, творческий футболист»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что тренерский штаб лондонского клуба должен найти место в команде для полузащитника Месута Озила.
Игрок с таким талантом может быть очень эффективным, учитывая его возраст. Это суперталант, творческий футболист, который в последней трети поля может делать первоклассные передачи.
В настоящее время футбол развивается так, что более актуальным становятся быстрые переходы, контрпрессинг, все играют одинаково. Озил был рекордсменом по голевым передачам, поэтому очень важно найти способ снова сделать его полезным.
Ранее ходили слухи, что «Арсенал» хочет продать Озила.
у тебя и Каземиро лучший опорник в истории футбола))0)))0) ля) хорошо, что я не ты
у тебя и Каземиро лучший опорник в истории футбола))0)))0) ля) хорошо, что я не ты
Ах, такой дуэт был!!! Возможно, лучший в истории футбола!
Ах, такой дуэт был!!! Возможно, лучший в истории футбола!