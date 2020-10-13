Венгер: «Озил — это суперталант, творческий футболист»

Бывший главный тренер «Арсенала» считает, что тренерский штаб лондонского клуба должен найти место в команде для полузащитника .

Игрок с таким талантом может быть очень эффективным, учитывая его возраст. Это суперталант, творческий футболист, который в последней трети поля может делать первоклассные передачи.

В настоящее время футбол развивается так, что более актуальным становятся быстрые переходы, контрпрессинг, все играют одинаково. Озил был рекордсменом по голевым передачам, поэтому очень важно найти способ снова сделать его полезным.