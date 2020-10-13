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Венгер: «Озил — это суперталант, творческий футболист»

13 октября 2020, 16:11

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что тренерский штаб лондонского клуба должен найти место в команде для полузащитника Месута Озила.

Игрок с таким талантом может быть очень эффективным, учитывая его возраст. Это суперталант, творческий футболист, который в последней трети поля может делать первоклассные передачи.

В настоящее время футбол развивается так, что более актуальным становятся быстрые переходы, контрпрессинг, все играют одинаково. Озил был рекордсменом по голевым передачам, поэтому очень важно найти способ снова сделать его полезным.

Ранее ходили слухи, что «Арсенал» хочет продать Озила.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
15 октября в 18:56
Влюбился дед в Озила.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 октября в 22:16, ред.
    Triem
    Triem
    13 октября в 18:53
    Суперлентяй в ОАЭ может и будет полезным.
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 октября в 18:20
    Арсен в последнее время всех нахваливает.
    mphuZ
    mphuZ
    13 октября в 17:42
    Озил сам в себе убил футболиста.
    beefs
    beefs
    13 октября в 17:19
    Месут один из лучших...
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    13 октября в 17:14
    Вот нисколько не покривил душой, талантливее Озила я знаю только одного футболиста - Бейла. Жаль только, что их таланты с футболом никак не связаны.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 октября в 17:06
    Чего стоят его супер-передачи на Роналду!
    Ах, такой дуэт был!!! Возможно, лучший в истории футбола!
    Альфамен
    Альфамен
    13 октября в 17:04
    Моуринью в Реале наиболее объективно оценил его полезность
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 октября в 16:49
    Уж очень этот игрок охоч до денег.
    David Young
    David Young
    13 октября в 16:12
    Уже давно у него так себе идёт с футболом.
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 16:12
    Увы, но это всё в прошлом...
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