Каземиро: «Мало кто знает, что меня на самом деле зовут Казимиро»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро рассказал, что его имя пишется иначе.

Мало кто знает, что меня на самом деле зовут Казимиро, потому что фамилия моей матери пишется через «и»: Казимиро.

Когда я играл в Бразилии, в Сан-Паулу был матч, в котором люди начали называть меня Каземиро. В тот день я провел хороший матч и решил, что пусть меня так называют и дальше. И так продолжается по сей день.