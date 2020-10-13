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Каземиро: «Мало кто знает, что меня на самом деле зовут Казимиро»

13 октября 2020, 17:06

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро рассказал, что его имя пишется иначе.

Мало кто знает, что меня на самом деле зовут Казимиро, потому что фамилия моей матери пишется через «и»: Казимиро.

Когда я играл в Бразилии, в Сан-Паулу был матч, в котором люди начали называть меня Каземиро. В тот день я провел хороший матч и решил, что пусть меня так называют и дальше. И так продолжается по сей день.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
13 октября в 23:26
Казимиро крут хорошо что он в Реале, надеюсь в этом сезоне бразилец будет на высоте.
Juve14
Juve14 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 20:19
    Triem
    Triem ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 октября в 18:58
    Португальцы "о" произносят как "у". Везде всё правильно.
    Triem
    Triem
    13 октября в 18:56
    Ну, мало кому это надо знать и что?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 октября в 18:49
    У них там всё через оппу, по кликухам...
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 октября в 18:31
    Особой разницы нет.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    13 октября в 17:56
    Казеимиро даже не догадывается, что всем пофиг до этого!
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 октября в 17:47
    Эм..
    Это другое) Португальское произношение просто в конце делает О на У
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 17:46
    это конечно чертовски важно))) только непонятно для кого))))))))))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 октября в 17:37, ред.
    На произношении это не отражается...хоть "е"...хоть "и"...
    Тут все говорят и пишут "Роналду"...а на всех футболках написано "Роналдо"...
    shlomo
    shlomo
    13 октября в 17:10, ред.
    Ну теперь все будут знать...:))))
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 17:08
    Теперь будем знать)
    David Young
    David Young
    13 октября в 17:08
    Интересная деталь.
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